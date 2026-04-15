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花20萬為涼山女孩蓋房 網紅B太竟被騙 影片3800萬次點閱

中國新聞組／北京15日電
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B太全額出資18萬元為涼山女孩阿吉建房。(視頻截圖)
B太全額出資18萬元為涼山女孩阿吉建房。(視頻截圖)

擁有近2600萬粉絲的抖音博主superB太，被自稱獨力撫養三個妹妹、全家住漏雨破屋的涼山女孩「阿吉」的悲慘故事打動，B太投入約20萬元（人民幣，以下同，約2.9萬美元）為其修建新房；沒想到，事後發現阿吉家的困境全是謊言，其父親有勞動能力，家中也有多處房屋；B太將影片發布後，24小時內播放量突破3800萬，他自嘲是小丑。

2026年4月，打假博主superB太偶然刷到阿吉發布的求助短視頻，畫面裡她蜷縮在漏風土牆邊哽咽令他於心不忍，於是B太驅車數百公里深入黔東南山區實地核查。

阿吉向B太及隨行團隊娓娓道來她的故事：年僅18歲，父親無勞動能力，母親外出打工，哥哥去世、弟弟早夭。家中只剩她一人獨挑重擔，照看三個尚未成年的妹妹。當地村幹部全程陪同，當場出示低保檔案，並證實阿吉家確屬經濟拮据。

於是，B太全額出資18萬元為阿吉建房，含裝修總計投入20萬元，務必配齊獨立衛浴、節能照明、基礎家電。

報導指出，但在一個月施工接近尾聲時，團隊發現多個疑點。原來阿吉口中體弱多病、無勞動能力的父親，實際上‌身體健康，能正常勞作‌；她聲稱哥哥去世、弟弟早夭，實則‌哥哥在外務工，弟弟健康在世‌；所謂「四姊妹擠在一張1.2米床上睡覺」、破屋漏雨的畫面，是‌刻意擺拍的攝影棚場景‌；家中另有政府此前援建的新房未住。真實家庭困境源於‌父親賭博欠債、哥哥高額彩禮債務‌。

面對質問，阿吉最終承認編造苦情人設，低頭道歉：「‌對不起，我們前面騙了你。‌」

有網友留言道：「真是寒了所有人的心」、「願意做好事的人會越來越少」，有網友補充「以前也有澳門人蓋房給他們」，但也有網友質疑「打假博主有那麼容易被騙」、「他們得到了房子，他得到了流量」。

瀟湘晨報引述上海理振律師事務所的李振武律師表示，博主作為贈與人，在知曉受贈人存在欺詐行為後，理論上可以就此部分對應的贈與，主張撤銷該贈與合同。撤銷後，受贈人取得財產（即新建房屋的部分或全部價值）的法律依據喪失，可能需承擔返還財產或折價補償的責任。

B太探訪涼山女孩阿吉，發現她家境貧苦。(視頻截圖)
B太探訪涼山女孩阿吉，發現她家境貧苦。(視頻截圖)

涼山女孩阿吉坦承騙人。(視頻截圖)
涼山女孩阿吉坦承騙人。(視頻截圖)

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