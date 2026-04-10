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「賈樟柯想拍的鏡頭」…杭市場55歲「蛋餅姐」跳舞火了

中國新聞組／即時報導
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梅光琴稱跳舞不僅讓自己獲得快樂，也感染周圍的人。(取材自杭州日報)
梅光琴稱跳舞不僅讓自己獲得快樂，也感染周圍的人。(取材自杭州日報)

杭州萬壽亭農貿市場一名55歲賣蛋餅的攤主梅光琴，近日因在攤位前隨音樂起舞走紅網路。她身穿紅衣、圍著圍裙，在店門口隨節奏舞動，被網友形容為充滿生活煙火氣的畫面，甚至打趣稱「這是導演賈樟柯一輩子都想拍出來的鏡頭」。她坦言，「青春回不去了，但要活成青春的樣子」，希望把快樂傳遞給身邊每個人。

綜合環球網、杭州日報報導，梅光琴來自四川，過去為撫養三個孩子長期為生計奔波，直到近兩三年才開始學跳舞。她透過短影音自學，利用下午店內空檔，在灶台旁狹小空間練習，逐漸成為街坊熟悉的風景。鄰居表示她個性樂觀、待人熱情，每當她跳舞時，路人常駐足觀看，甚至有人跟著節奏一起擺動，讓原本平凡的街角變得熱鬧非凡。

梅光琴的生活並非一開始就如此從容。初到杭州時，她曾在街頭擺魚攤，不論烈日或風雨都得出攤維生，一家五口的開銷全靠她與丈夫支撐。她回憶曾在暴雨中撐傘做生意，丈夫甚至用身體壓住被風吹翻的傘。為尋找穩定營生，她多年留意萬壽亭一處店面，直到2016年終於租下約10平方米的小店，靠著每張人民幣7元起的蛋餅，撐起家庭並供三個孩子完成大學學業。

如今梅光琴與丈夫生活逐漸穩定，還在老家蓋了房，孩子也陸續畢業工作。她每日清晨5點起床備料，丈夫更早於凌晨外出進貨。閒暇時，她會照顧銅錢草、到西湖散步拍照，手機相冊中記錄著日出、街景與顧客笑臉。她的熱情也讓許多顧客成為回頭客，有人即使搬到外地，回杭州仍專程繞路來吃她的蛋餅。

梅光琴將舞蹈視為生活的調劑，「一跳起舞，就覺得整個世界都是我的」。她在攤位前的小空間隨音樂舞動，不僅讓自己獲得快樂，也感染周圍的人。她認為，平凡生活中同樣可以活出熱情與光彩，而這份來自市井的真實與溫度，也成為許多網友關注與共鳴的原因。

梅光琴對著鏡頭比心。(取材自杭州日報)
梅光琴對著鏡頭比心。(取材自杭州日報)

梅光琴面對起哄從不扭捏，反而跳得更起勁。(取材自杭州日報)
梅光琴面對起哄從不扭捏，反而跳得更起勁。(取材自杭州日報)

梅光琴稱跳舞能給自己帶來快樂，也能給路人帶來快樂。(取材自杭州日報)
梅光琴稱跳舞能給自己帶來快樂，也能給路人帶來快樂。(取材自杭州日報)

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