一條命7.6萬？救護車「搶客」延治致死 深圳民營醫院被輕罰

出車單。（取材自大河報）

深圳去年有救護車未按120急救中心指令將危殆病人送往就近的大型公立醫院，反而載返自家醫院，導致病人延誤不治。深圳衛健委昨通報，對涉事民營醫院處罰7.6萬元（人民幣，下同，約1.11萬美元），暫停六個月的院前急救服務。家屬認為對涉事醫院的處罰過輕，申請行政覆議。

金羊網報導，事發去年8月5日凌晨，54歲的張女士因突發腹痛撥打120急救電話。按急救中心調度指令，她本應被送至2.8公里外的深圳市龍華區人民醫院，救護車卻將她送到3.8公里外、車輛所屬的民營醫院——深圳健安醫院。過程中，健安醫院先提轉院又單方面取消，延誤8小時搶救時間，最終導致張女士因腹腔大量積血休克，搶救無效死亡。

張女士家屬認為，當天凌晨，健安醫院無能力卻介入醫療搶救、醫務人員瞞着家屬單方面取消轉院，相關醫務人員涉干犯醫療事故罪，已向公安機關報案。

深圳衛健委昨通報，深圳健安醫院未按120指令送往指定醫院，違反規定。龍華區衛生健康局已對其作出罰款7.6萬元的行政處罰；責令該院上月18日起暫停院前醫療急救服務六個月。關於醫院搶救延誤、轉院不及時等問題，患者家屬已提出民事訴訟。通報提到，市衛健委組織對全市急救醫療網絡單位展開全面檢查，有問題者視情況責令整改、暫停或終止急救服務等。

另據紅星新聞報導，死者家屬認為對涉事醫院處罰過輕，難以接受，已向深圳市政府申請行政覆議，要求撤銷「暫停六個月」的處罰，責令重新處理。

按規定，救護車必須絕對服從120急救中心的調度。但實際上，中國很多120救護車並不全是衛健委或急救中心自己的車，而是各個醫院自己購買、自己配備醫護人員。這些醫院與當地的120急救中心簽訂協議，成為「急救網絡醫院」。因此120調度中心雖有指令，但軚盤掌握在車輛所屬醫院手中。對民營醫院而言，病人是營收來源，容易受利益驅動，將患者優先送回本院以獲取收入。

據公開資料，深圳健安醫院是2004年成立的民營綜合醫院。2005年首批獲「深圳市120急救網絡醫院」。涉事醫院非首次犯錯。據廣東省衛健委在回覆當事人家屬的函件，健安醫院已連續兩次違反醫療急救調度指令。