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西湖「清塘」1周撒7噸漂白粉 只為保障150畝荷花7月盛開

中國新聞組／北京9日電
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杭州西湖啟動一年一度的荷區清塘作業，以保障7月荷花如期盛開。（取材自微博）
杭州西湖啟動一年一度的荷區清塘作業，以保障7月荷花如期盛開。（取材自微博）

4月8日晚間起，杭州西湖啟動為期一周的荷區清塘作業，將向24個荷花區精準投放7噸稀釋漂白粉（食品級次氯酸鈣），覆蓋150畝水域，以消毒殺菌、抑制青苔藻類，並防止草食性魚類啃食新生荷芽，保障7月荷花如期盛開。

羊城晚報報導，4月是荷花生長的關鍵期，淤泥下底的藕莖開始抽芽、長新芽、發新葉，但是像草食性魚類，會去啃咬荷花的嫩芽，到時候整片荷花都會遭殃。

在過往的「清塘」流程中，工作人員介紹，他們讓魚盡量不跑到荷區裡來，再對一些「漏網之魚」，用漂白劑驅趕。 為了減少對荷區魚類的影響，在清塘過程中，漂白粉的使用都是根據荷區面積來稀釋的，投放也先從邊緣開始，讓魚兒們可以順著抬高的攔網底端游出荷區。

荷區裡面的水生植物如水棉也處於生長旺期，漂白粉的使用能有效抑制它的生長，對整個西湖荷花有質的提升。一方面，水體溫度上升後，不利於荷花生長的病蟲害開始活躍，對荷區進行消毒也可以避免病蟲害發生。

據報導，晚上「清塘」主要是考慮到安全因素，還有周邊遊客的觀賞時間，像漂白粉在晚上撒下，造成的整體影響最小。工作人員兩人一船，從荷區駁坎區域開始，將按比例兌好的漂白粉等混合劑從邊緣均勻撒入「清塘」區域，範圍覆蓋西湖所有荷區。

工作人員特別說明，清塘荷區因為漂白粉的使用會出現荷區湖水短暫泛白現象，但大家不用擔心，一晚就會恢復。

事實上，西湖景區每年春季都會進行此類「清塘」作業，以確保荷花正常生長。如果接下來氣溫能維持穩定，預計2026年5月中下旬西湖就能迎來第一朵荷花綻放，「映日荷花別樣紅」也不遠啦！

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