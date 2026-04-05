「我若生病 3情況不治」 中知名醫院醫師生前預囑上熱搜

北京清華長庚醫院疼痛科主任路桂軍，在50多歲時主動為子女立下了一份「生前預囑」，登上熱搜討論。(視頻截圖)

當生命走到盡頭，該傾盡一切「續命」，還是體面地放手？這是無數家庭在重症監護室門口面臨的終極拷問，而近日，一位見慣生死的三甲醫院專家給出了自己的答案。

綜合媒體報導，北京清華長庚醫院疼痛科主任路桂軍，在50多歲時主動為子女立下了一份「生前預囑」，其中明確了「三不治」原則：治癒率低於30%不治；救活後高度失能失智不治；自費治療費用超過家庭承受能力60%不治。

作為在安寧療護領域深耕多年的專家，路桂軍的這份「清醒」顯得尤為冷酷。他表示，當醫學技術已無力回天時，繼續使用呼吸機、插管等創傷性搶救，往往只是在延長死亡的過程，而非拯救生命。他看過了太多晚期患者的痛苦，也見證了無數家庭在「不放棄」的道德枷鎖下，陷入人財兩空的絕境。

路桂軍指出，如果生命的延續伴隨著植物人狀態或完全喪失自理能力，這樣的「活著」對個體而言是一種酷刑，他拒絕接受這種沒有質量的生命延續。

而第三條「費用紅線」，更是刺中了無數家庭的痛點。路桂軍直言，他不願用自己的生命去綁架子女的人生，讓後代背負巨額債務或陷入「不救不孝」的道德困境。

這份極度理性的預囑迅速引爆熱搜，網友們對此展開激烈的觀念交鋒。一部分人視其為「人間清醒」，認為這是對家人最高級別的負責，「這才是真正愛孩子的父母，看著插滿管子的親人，誰能說出放棄？」「醫生爸爸替孩子做了這個『惡人』，其實是對孩子最大的負責。”」也有不少年輕人表示，雖然難以接受對父母放棄，但非常理解這種不想拖累子女的心情，認為這比留下遺產更珍貴。

然而，也有許多人表示難以接受。反對者認為，生命無價，不能用冷冰冰的百分比和金錢來衡量，「如果是我父母，哪怕只有1%的希望，我賣房也要治，不然這輩子良心不安。」

事實上，有數據顯示，重症治療的平均費用高達50萬至100萬元，而中國農村家庭的因病致貧率高達35%。 與此同時，高達67%的終末期患者曾接受過被認定為「無效」的攻擊性治療，導致臨終階段的痛苦指數上升40%。