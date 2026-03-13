我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

傳代言費千萬…全紅嬋穿百褶裙亮相 網驚：胖成H型

中國新聞組／北京13日電
全紅蟬作為熱水器品牌萬家樂的代言人出席商業活動。(取材自微博)
中國知名跳水女將全紅蟬近日現身上海，不是為了參賽或訓練，而是作為熱水器品牌萬家樂的代言人出席商業活動。網傳全紅嬋此次個人代言費高達1000萬元人民幣（約145萬美元），但尚未獲證實。全紅嬋以商業代言人現身也引發全網熱議，其中不少焦點集中在她「胖成H型」的身材，和她穿著百褶裙被吐槽「土氣」、「水桶腰格外明顯」上。不少網友驚訝「嬋寶」新形象走樣，也有粉絲反嗆酸民，「嬋寶面相有福氣，就算退役也財富自由」。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據網易報導，全紅嬋作為成為知名熱水器品牌萬家樂的代言人，12日在上海出席商業活動。此前一天，萬家樂官方同時宣布全紅嬋成為該品牌的全球代言人，解鎖超淨科技，擁抱超淨生活，與全紅嬋超淨的「水花消失術」正好契合。

全紅嬋的代言費是多少，品牌方沒有公布。不過此前就有從事「冠軍運動員代言」專業人士透露，如果有品牌想和全紅嬋簽約，600到700萬元起步，有可能超過1000萬元。而據網友曝光，全紅嬋這次的代言費就高達1000萬元。

全紅蟬作為熱水器品牌萬家樂的代言人出席商業活動。(視頻截圖)
據了解，萬家樂2023年成為中國跳水隊的官方贊助商，當時簽下的合同是2年3000萬元，每年1500萬元。如今合同已經到期。而中國跳水隊今年2月新簽下的電動車贊助合同，則是3年1900萬元，每年超過600萬元，但不如全紅嬋的個人代言費。

據報導，在代言活動上，上海AWE展會現場，萬家樂展區圍滿了人，19歲的全紅嬋站在人群中間，臉上化淡妝，穿著白襯衫配百褶裙還有馬丁靴，和平時賽場上的運動裝模樣判若兩人。而她這次造型大變也引來網友熱議。許多人吐槽她發福了，穿搭也引來吐槽，白襯衫加長款百褶裙的校園風搭配馬丁靴，版型設計完全沒把她的身形優勢展現出來，反而顯得有些土氣；百褶裙被撐得緊緊的，水桶腰格外明顯；她做的編髮也被說顯臉大，再加上近期體重上漲，臉看著圓潤了不少。

和穿搭比起來，她的狀態更讓人心疼。有網友稱，現場人擠人，個子不算高的她被圍在中間，全程一言不發，眼神四處亂飄，看得出來緊張到了極點，甚至有些不知所措。有網友說她沒見過世面，也有人說她本就不擅長應對這樣的商業場合，緊張本就是人之常情，並指她的身材變化是運動員發育期的正常現象，更是她為了跳水付出的代價。

許多網友還是給予她讚美，「這臉蛋福氣滿滿，可愛的很」、「樸實的孩子」、「敞開了吃吧」、「穿校園風裙身寬體胖成H型身材，面相有福氣」、「是不是故意選了寬鬆裙子呀？」、「嬋寶真棒」、「就算全妹退役，以後也衣食無憂、財富自由，因為只要她想，品牌排隊等著和她簽約呢」。

全紅蟬作為熱水器品牌萬家樂的代言人出席商業活動。(取材自微博)
