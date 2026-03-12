中國首間「燒烤學院」正式招生 畢業可獲大學學歷

中國首間燒烤學院在湖南岳陽正式招生。（取材自瀟湘晨報）

湖南岳陽燒烤餐廳紅火，年產值破20億（人民幣，下同），日前中國首間燒烤學院在岳陽正式招生，完成「學歷+技能」的課程後，可獲頒官方認證的大學文憑學歷以及「燒烤料理師執照」。

光明網報導，岳陽燒烤學院院長胡俊介紹，學院由岳陽開放大學、岳陽市燒烤協會及當地政府合作成立，推動岳陽燒烤品牌到全國以至國際。學院特別成立專家委員會，編撰「中國燒烤通史之岳陽燒烤史」、「岳陽燒烤技藝」及「燒烤店鋪經營與管理」等校本教材，並邀請30多名經驗豐富的燒烤師傅擔任講師。

燒烤學院提供彈性學制，採用「線上+線下」教學模式，配合在職人士需要。課程內容涵蓋食材選購、炭火控制、風味調配等傳統技法，以及店鋪經營、成本管理與創業孵化等全產業鏈環節。

閃電新聞指出，目前招生有兩種形式，一是學歷+技能，其中學歷的部分需要花兩年半到三年時間，技能培訓一個月，會頒發國家學信網認證的大專或大學學歷，以及「中式烹調師（燒烤料理師）」職業技能等級證書；二是若只學習技能，學費是5800元，時間為一個月，也會頒發人社部門認定的職業技能等級證書。

燒烤學院負責人指出，岳陽燒烤有近40年歷史，全市擁有超過2000間燒烤門店，聘請人數達5萬人，年產值突破20億。

針對有創業意願的學員，學院也提供合作餐飲品牌加盟優惠政策，夜市擺攤模擬，配備專業團隊提供選址、裝修、供應鏈搭建、營運管理等一站式創業指導，並與岳陽市各大知名燒烤門市、餐飲企業建立長期人才輸送合作機制，打通「教室到市場」的就業通道。同時，該學院號稱將與銀行合作，給予專屬低利息信用貸款支持。