杭州外賣小哥一個舉動救下600多戶 獎金500元網轟「太摳」

杭州外賣小哥尹忠宇被表彰好人好事。(取材自大象新聞)

杭州外賣小哥尹忠宇在送餐時意外發現天然氣 洩漏的隱患，讓周邊647戶居民、20戶商鋪躲過了一場潛在的安全事故。這本是一件好人好事，但網友發現小哥只獲頒500元(約72.8美元)獎金時，異口同聲的說「太摳了」，為他的義行抱不平。

大象新聞報導，2月28日中午，正值外賣配送高峰期。外賣騎手尹忠宇送餐路過南星街道錢江路沿線時，空氣中飄來的一股怪味道，但看看手頭堆積的訂單，他遲疑片刻後又前往下一個送餐點。空氣中那股怪味道，卻像根刺扎在他的心裡。

尹忠宇回憶說：「送完手上的訂單後，我心裡總不踏實。返回的路上，又聞到那個味兒。怕是自己有什麽錯覺，還問了路邊的外賣同行、附近的老大爺。」當確認大家都聞到這股疑似天然氣洩漏的味道時，他選擇報警。

杭州天然氣公司接報後15分鐘便抵達現場，確認是地下燃氣管道發生腐蝕性洩漏，搶修工作連夜開展，直至第二天順利完成搶修工作。

尹忠宇看到民警、消防員到場才放心地離開；經過這一頓折騰，午餐高峰的訂單沒接到幾個，但當他看到地面被挖開，有人在排查處置時，還是覺得挺開心的。

報導指出，在3月10日的表彰會上，南星街道、杭州天然氣公司、外賣平台為他頒發錦旗、榮譽證書和獎金，但一張他拿著「獎金500元」牌子的照片讓網民有意見了。

有人留言「才500元...太摳了，如果爆炸，500萬都收不到場」、「太少了啊！這都不是隱患了」、「給500完全沒有一點宣傳性質，沒有一點格局」，也有人說「500元連人家工資零頭都不夠」、「耽誤外賣小哥時間」，不少網民為他發聲，也有人酸「低於1萬，下次都沒人管了」。