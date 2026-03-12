東北千萬網紅「張同學」熱度不再？ 自演付費短劇1.4元挨酸取關

抖音網紅「張同學」曾經被稱為「鄉村網紅天花板」。(取材自抖音)

抖音網紅「張同學」帳號上線付費短劇，並連續更新了數十集。有網友認為推出收費短劇很正常，但也有人頗有微詞，認為張同學忘了初心，還是拍點實際生活更好。對於網友的觀點，目前張同學並未進行回應。

極目新聞報導，在抖音網紅「張同學」頻帳號首頁，最新視頻呈現了多集短劇「回家：歲歲年年」，前7集可以免費觀看，從第8集開始顯示解鎖後才可觀看，解鎖本集1.4元，解鎖10集4.9元，9.9元(約1.4美元)解鎖全集。也有看15秒廣告就免費解鎖的方式。

根據劇情簡介，該劇講述的是省城汽修工張有志（張同學飾演）春節帶租賃的女朋友返鄉發生的一系列故事。劇集信息顯示，該短劇共43集，截至3月11日，播放量已經有267.5萬。

不過，直接在短視頻社交帳號推出付費短劇，讓一直免費看其帳號視頻的網友炸開了鍋。有網友打開張同學首頁，看到滿屏的「付費」，還以為張同學把號給賣了。不少網友稱不會付費，還稱「這樣搞我就取關了」、「來點真實的農村生活，每天拍點多好」。但也有部分網友表示理解和支持，稱收費也不貴。

報導指出，張同學本名張凱，通過記錄東北鄉村生活而走紅。2021年，張同學入駐抖音平台56天粉絲即破千萬，2022年粉絲量達到最高峰超過1800萬，不但官媒點讚，還一度被稱為是「鄉村網紅天花板」。

但隨著熱度下降，張同學從單純的鄉村生活記錄，到帶著村民拍視頻、參加綜藝節目、開啟直播帶貨。付費短劇也可以視為在流量困局下的一次嘗試。目前，張同學粉絲約1540萬，