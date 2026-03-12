樂山大佛是大禹雕像？官方拿史料打臉 其實祂是這尊神

樂山大佛佛頭兩側平台聚集了不少遊客拍照打卡。（中新社）

「樂山大佛是大禹雕像」的說法近日在網絡平台流傳，樂山大佛景區管委會聯合相關部門回應，該說法無任何實證支撐，史料明確記載樂山大佛為彌勒佛像，相關傳言僅是不實臆測。該說法數年前便出現在網上，近期再度被部分網民以視頻、帖文形式，通過AI生成傳播內容。

紅星新聞報導，「樂山大佛實際是大禹雕像，後被人為改成佛像」的消息再度瘋傳，但相關部分已予以否認。根據「嘉州淩雲寺大彌勒石像記」石碑，清晰記錄樂山大佛的建造背景、發起者、資金籌集等關鍵細節，樂山地方志也有對應記載，二者相互印證，確鑿證明大佛造像為彌勒佛。

據官方史料記載，樂山大佛由海通禪師於唐開元元年（西元713年）發起開鑿，因當時樂山三江交匯水域湍急，船毀人亡事故頻發，海通禪師立志造佛以仰仗佛法減煞水勢、永鎮風濤，彌勒佛像因在武周時期廣為流傳成為造像首選。

史料指出，大佛建造歷時90年，海通禪師圓寂後由劍南西川節度使章仇兼瓊、韋臯先後捐俸續修，韋臯還主持開鑿了「嘉州淩雲寺大彌勒石像記」以記錄造佛始末，這一歷史脈絡完整且可考。

樂山大佛景區管委會相關工作人員表示，尊重公眾對歷史文化的不同解讀，但所有觀點均需建立在真實史料和實證基礎上，無依據的猜測並不能成為解讀歷史的依據，也終將不攻自破。

1996年，峨眉山-樂山大佛被聯合國教科文組織列入「世界文化與自然遺產名錄」，名錄中也明確其為唐代佛教摩崖造像遺存。