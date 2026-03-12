我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

樂山大佛是大禹雕像？官方拿史料打臉 其實祂是這尊神

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
樂山大佛佛頭兩側平台聚集了不少遊客拍照打卡。（中新社）
樂山大佛佛頭兩側平台聚集了不少遊客拍照打卡。（中新社）

「樂山大佛是大禹雕像」的說法近日在網絡平台流傳，樂山大佛景區管委會聯合相關部門回應，該說法無任何實證支撐，史料明確記載樂山大佛為彌勒佛像，相關傳言僅是不實臆測。該說法數年前便出現在網上，近期再度被部分網民以視頻、帖文形式，通過AI生成傳播內容。

紅星新聞報導，「樂山大佛實際是大禹雕像，後被人為改成佛像」的消息再度瘋傳，但相關部分已予以否認。根據「嘉州淩雲寺大彌勒石像記」石碑，清晰記錄樂山大佛的建造背景、發起者、資金籌集等關鍵細節，樂山地方志也有對應記載，二者相互印證，確鑿證明大佛造像為彌勒佛。

據官方史料記載，樂山大佛由海通禪師於唐開元元年（西元713年）發起開鑿，因當時樂山三江交匯水域湍急，船毀人亡事故頻發，海通禪師立志造佛以仰仗佛法減煞水勢、永鎮風濤，彌勒佛像因在武周時期廣為流傳成為造像首選。

史料指出，大佛建造歷時90年，海通禪師圓寂後由劍南西川節度使章仇兼瓊、韋臯先後捐俸續修，韋臯還主持開鑿了「嘉州淩雲寺大彌勒石像記」以記錄造佛始末，這一歷史脈絡完整且可考。

樂山大佛景區管委會相關工作人員表示，尊重公眾對歷史文化的不同解讀，但所有觀點均需建立在真實史料和實證基礎上，無依據的猜測並不能成為解讀歷史的依據，也終將不攻自破。

1996年，峨眉山-樂山大佛被聯合國教科文組織列入「世界文化與自然遺產名錄」，名錄中也明確其為唐代佛教摩崖造像遺存。

樂山大佛佛頭觀景平台擠滿遊客。（中新社）
樂山大佛佛頭觀景平台擠滿遊客。（中新社）

世報陪您半世紀

上一則

杭州外賣小哥一個舉動救下600多戶 獎金500元網轟「太摳」

下一則

不是還給中國？日商場出現滾地「熊貓」 目擊者喊笑死

延伸閱讀

比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅

比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

謝曉澤「以書之名」紐約登場 展出繪畫瓷雕作品

謝曉澤「以書之名」紐約登場 展出繪畫瓷雕作品

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事