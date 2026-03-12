恒星誕生證據找到了 中學者發現「嬰兒星團」命名「峨眉」

西華師範大學天文系的科研人員發現一對剛剛誕生不久的「嬰兒星團」，並命名為「峨眉」。（取材自央視新聞）

西華師範大學天文系的科研人員，在距地球4.5萬光年外的銀河系邊緣地帶，捕捉到一場史詩級的宇宙碰撞，在其中發現一對剛剛誕生不久的「嬰兒星團」，並命名為「峨眉」。這是人類第一次在高速度氣體中，找到恒星誕生的證據。這項發現也登上國際學術期刊「自然·天文學」（Nature Astronomy）。

央視新聞報導，科研人員表示，這對「嬰兒星團」誕生自一種長期被認為是「生命禁區」的星際物質——高速雲。高速雲是一團巨大的外來氣體，以極高的速度撞向銀河系星盤邊緣。長期以來，天文學家在這些雲團裡只能看到氣體，從未見過恒星的影子。

但是這一次，當這股氣流與銀河系猛烈相撞時，巨大的衝擊力將氣體極度壓縮，並在高速氣體內部發生碰撞擠壓，奇跡般地誕生了新生的恒星。

從「峨眉」星團的誕生，科研人員發現銀河系並不是一個封閉的、一成不變的系統。它會不斷地從外界吸引像高速雲這樣的新鮮氣體。這些外來的物質通過劇烈碰撞，源源不斷地為銀河系輸送制造新恒星的原料。

據了解，「峨眉」在宇宙中顯得非常年輕，年齡大約只有1000多萬年。