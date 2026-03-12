不是還給中國？日商場出現滾地「熊貓」 目擊者喊笑死

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
日本沒有熊貓，大阪一家超商卻出現真人假扮熊貓，畫面搞笑。（視頻截圖）
日本沒有熊貓，大阪一家超商卻出現真人假扮熊貓，畫面搞笑。（視頻截圖）

日本飼養的熊貓自2026年1月清零後，境內就再無熊貓。近日，有網友發視頻稱，她在日本逛商場時，看到一隻的「熊貓」或躺或坐，還會擺出各種姿勢，模樣相當搞笑，還說「笑死了，沒有熊貓，日本人就自己假扮熊貓。」

極目新聞報導，視頻發布者周女士表示，她前幾天在大阪難波的一家商超看到人扮熊貓，擺出各種憨態可掬的姿態。由於日本沒有熊貓了，靠人假扮熊貓，她覺得很搞笑，還拍攝了許多的畫面。

據周女士另外提供的多個視頻和圖片顯示，一隻「熊貓」坐在一個半開放的鐵籠裡，兩名工作人員推著在商超裡穿行，隨後來到一處鋪有地毯和背景墻的地方，「熊貓」自己從籠子裡滾到地上，然後躺在地上伸懶腰，接著坐起來擺出各種姿勢。

周女士說，「視頻中的大熊貓確定是人扮的，是賣熊貓玩偶的商家在搞促銷活動，顧客可以和人扮大熊貓合影。」

就在三天前，另一男網友也在難波的這家商場看到這滑稽一幕，並拍攝視頻。

環球時報此前報導，按照中日兩國協議，東京上野動物園的龍鳳胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」租借期將滿，於2026年1月下旬回歸中國。當時日本媒體稱，日方雖已提出續租及新租申請，卻未獲中方明確答覆。日本也因此再度陷入「無熊貓時代」。

日本內閣官房長官木原稔曾在2025年12月15日在記者會稱，「期待通過大熊貓的交流能繼續」。

