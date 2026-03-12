4個養生饅頭賣了3萬元…武漢大學生研發 獲公司收購

這款名為「四時芳譜」的饅頭，由武漢商學院食品科技學院學生丁亦晨帶領團隊研發。(取材自極目新聞)

武漢商學院食品科技學院的學生團隊，近日推出一款創意十足的「養生饅頭」，以春蘭、夏荷、秋菊、冬梅四季名花為造型靈感，在去年11月舉辦的湖北省第五屆餐飲食品創新設計大賽上，一舉奪得一等獎，也因此被武漢錦康餐飲管理有限公司看中，並於2025年底收購，四個饅頭賣出3萬元的高價，引發關注。

極目新聞報導，這款名為「四時芳譜」的饅頭，由該校烹飪與營養教育專業學生丁亦晨帶領團隊研發。「四時芳譜」饅頭以春蘭、夏荷、秋菊、冬梅四季名花為造型靈感，融入中式美學，外觀精致典雅，更重要的是，它結合了「藥食同源」的理念，選用不同養生食材製作餡料：春蘭饅頭搭配防風根和艾草，有散寒祛濕之效；夏荷饅頭加入啤酒花和板栗，幫助消食益氣；秋菊饅頭用藏紅花、南瓜和紅棗，滋補氣血；冬梅饅頭則以梅子和山藥入餡，生津養胃。麵團採用傳統酵母發酵，並加入奶粉和黃油，口感鬆軟，兼顧健康與美味。

據團隊介紹，研發過程並不簡單，為精準掌握發酵時間和溫度，他們進行大量實驗，反覆對比不同條件下饅頭的軟硬度和口感。經過三周摸索，團隊還解決造型與發酵協調、餡料防漏、色素穩定等多個技術難題，最終呈現出這款既好看又好吃的養生饅頭。

武漢錦康餐飲管理有限公司總經理李平安表示，當下年輕消費者對食品的「健康」和「顏值」要求越來越高，而「四時芳譜」正好契合這一趨勢。目前，該產品已進入調試階段，預計將率先在年輕人群體中試水推廣。

根據市場反饋，未來可能推出更多符合年輕人口味的養生健康食品。武漢商學院食品科技學院黨委副書記劉玲表示，這次成功轉化是學院深化產教融合、推動科技成果落地的典型案例，「學生有想法，學校給平台，企業來買單，形成良性循環」。