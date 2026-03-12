我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

尖叫聲…Ella西安開唱秀「真空腹」肋骨清晰 醫師：別輕易嘗試

中國新聞組╱北京12日電
現場觀眾看到Ella的吸腹動作，被震驚得連連驚呼。(取材自微博)
現場觀眾看到Ella的吸腹動作，被震驚得連連驚呼。(取材自微博)

台灣女團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）日前在西安舉辦個人演唱會，除了帶來多首經典好歌，她更在舞台上大方展示健身有成的好身材；其中一段示範極致「真空腹」的畫面，讓現場尖叫聲連連，影片流出後隨即衝上微博熱搜，引發網友熱烈討論。醫師提醒，普通人盲目模仿易腹壓過高，引發頭暈惡心，嚴重可能誘發疝氣。

新聞坊報導，視頻顯示，Ella在演唱會現場換上一套黑色繞頸剪裁的上衣，露出緊致的腰腹線條。只見她深吸一口氣後將氣吐盡，隨後用力收縮腹部，整個胃部凹陷進去，肋骨瞬間清晰可見，現場觀眾看到Ella的吸腹動作，被震驚得連連驚呼，很多人認為她的體型過於消瘦，不過Ella很快向大家解釋，這其實是瑜伽的一種名為「真空滾胃法」的技巧。

Ella自謙表示：「姐姐還做不到滾胃，我只會真空。」隨後她連續兩次表演這項「腹部神技」，現場粉絲紛紛驚呼：「太瘦了！」、「天啊，這太猛了！」有網友表示，「好嚇人」、「太危險了」、「這畫面讓人不適」。

「真空腹」相關話題在網絡上熱度很高，各大社交平台上，眾多健身博主、運動達人紛紛推出教學視頻，從動作拆解、呼吸技巧到訓練計畫進行詳細講解，內容吸引大量用戶關注與收藏，多條視頻點讚量居高不下。

據報導，「真空腹」是一種通過主動收縮深層腹橫肌（核心最內層肌肉）實現的呼吸訓練，簡單來說就是：深吸氣後徹底呼空肺部，同時將肚臍最大限度拉向脊柱，形成腹部「凹陷」的狀態，像用吸管抽空袋子裡的空氣，腹部瞬間變平坦。有練過此動作的網友指出，這個動作是有門檻的，在健美比賽、皮拉提斯項目中已存在很多年，該動作屬於核心肌群控制的展示方式，並非空腹或健康減脂的表現。

對此，醫師提醒，普通人盲目模仿易腹壓過高，引發頭暈惡心，嚴重可能誘發疝氣。醫師也特別強調，產後媽媽因腹直肌和盆底肌可能未完全恢復，腰椎不適人群身體狀態特殊，均不建議輕易嘗試此類高難度腹部動作，避免造成身體損傷。

現年44歲的Ella，其驚人的核心控制能力與緊致身材讓不少網友感嘆：「這身材真的科學嗎？」、「40多歲能保養到這種程度，自律程度太可怕了」。不過，也有部分粉絲看到肋骨根根分明的模樣感到心疼，擔心偶像是否過度減肥，留言叮嚀：「太瘦了，要多吃一點。」

現場觀眾看到Ella的吸腹動作，被震驚得連連驚呼。(視頻截圖)
現場觀眾看到Ella的吸腹動作，被震驚得連連驚呼。(視頻截圖)

4個養生饅頭賣了3萬元…武漢大學生研發 獲公司收購

擔任環球人物專欄作家6年 王源72篇文章稿費全捐源基金

重訓每天練同部位 肌肉不易修復 同一肌群至少間隔48小時

百萬點讚…浦東美術館母女共舞視頻暴火 網：幸福具象化

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

