擔任環球人物專欄作家6年 王源72篇文章稿費全捐源基金

中國新聞組╱北京12日電
青春男團TFBOYS成員王源自2018年起擔任《環球人物》雜誌「王源說」專欄，如今迎來收官，這六年王源每月供稿一篇，共撰寫72篇文章，累計約7萬字；王源曾表示：「完全沒有想到會堅持這麼久，這幾年寫作已經變成一種習慣」；他將全部專欄稿酬捐贈給自己的公益組織「源基金」，用於公益救助。《環球人物》由中國官媒人民日報社主辦。

「滿天繁星，有我想成為的那道光。」荔枝新聞報導，近日，網友發現多年來在社交平台刷屏的治癒金句，竟出自王源為《環球人物》撰寫的專欄。其他金句還包括，「長大並不意味著一定要去探究每件事情的結果和真相，唯一的解決之道，就是站起來、走出去，去做自己該做的、喜歡的、能做的事」、「待凜冬離去，雪融草青，相信一定有新的相逢將溫暖延續。」

2018年，17歲的王源以首位00後專欄作家的身分，在《環球人物》雜誌開設「王源說」專欄。此後的2190天，他每月堅持供稿從未間斷，累計完成72篇文章、近7萬字的創作。六年間，專欄記錄他從重慶少年到留學生的視野變遷，從生活瑣記到對社會議題的思考深化。這些文字跨越了從青澀少年到成熟青年的成長軌跡，以詩意哲思記錄四季更迭、生活感悟與時代觀察。

王源在今年初宣布結束持續六年的專欄寫作，這位23歲的青年創作者用一句詩意的告白，為這段旅程畫上句點：「我想積攢更多知識，去見更廣闊的風景，相信總有一天我們會再次相逢。」面對專欄收官，王源坦言：「作家這個理性角色對我意義重大，這些文字是生命中的珍貴存在。」他也解釋，暫停並非終結，而是主動選擇沉澱。

令人動容的是，王源將全部專欄稿酬捐贈給「源基金」，用於救助神經母細胞瘤患兒和白內障老人，讓文字的溫度轉化為切實的社會價值。

