網安催生「國產蝦」 騰訊企業蝦、雲端蝦陸續趕來 百度急追

騰訊董事長馬化騰11日在朋友圈轉發騰訊全系「龍蝦」矩陣產品相關內容。（取自澎湃新聞）

騰訊即將成為「養蝦」大戶，騰訊董事長馬化騰11日在朋友圈轉發騰訊全系列「龍蝦」矩陣產品相關內容，並介紹：自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦，安全隔離蝦房、雲保安、知識庫等。在「裝蝦」落後的百度也迅速跟進，在北京舉辦的首場「龍蝦」市集活動。但專家示警，OpenClaw風潮和當初加密貨幣 類似。

澎湃新聞報導，馬化騰在朋友圈轉發的內容，主要和騰訊近期持續在OpenClaw(龍蝦)領域進行布局有關，騰訊正持續發力完善相關產品與服務生態，目前已初步形成覆蓋個人、開發者及企業級部署的智慧體「養蝦」矩陣。

此前據外媒報導，騰訊正在為旗下微信 祕密開發一款AI智慧體，計畫於今年第三季向全體用戶推出。這款智慧體將嵌入微信，以對話形式接入數百萬個小程式，可替代使用者完成叫車、外賣等涉及日常生活的任務。對此，騰訊方面並未給出回應。

另外，在騰訊推出免費安裝活動並宣布將推出龍蝦全家桶後，媒體報導稱「騰訊估值拉升了一整個百度」。百度也跟進在北京免費為民眾安裝OpenClaw，讓這場雲端搶客大戰，落地成街頭巷戰。

明報報導，北京百度科技園11日有數百人攜帶電腦排隊，由百度工程師一對一協助完成部署。百度智能雲也發布了零部署服務DuClaw，讓用戶零門檻「養蝦」。但一名工程師表示，普通用戶使用面臨的安全風險非常高，目前並不建議「小白」(零基礎人群)使用。

彭博分析師Robert Lea認為，中國當局收緊AI智能體在政府部門的應用，並不能阻止民間熱情；不過AI智能體目前仍屬「虧本引流」，一衆科技巨頭很難從這波熱潮中直接獲利。Web3創業者Herbert Yang發帖稱，目前OpenClaw風潮和當初加密貨幣類似，「並非好事」。

另外，「抖音黑板報」11日指出，不法分子以「學不會龍蝦就會被時代淘汰」為噱頭，批量發布虛假教學炒作焦慮情緒。抖音提醒，不下載不明來源安裝包，拒絕非正規代裝或代教服務。

小紅書亦公告，近期發現部分用戶採用AI託管模式經營帳號，自動生成內容，此類完全由AI代發者帳戶將予封禁。