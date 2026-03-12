OpenClaw被地方炒太熱？中國限制政府部門、國企「養蝦」

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國暴紅，中國官方10日對其發布安全風險提示。（新華社）

OpenClaw的人工智慧(AI)軟體在中國暴紅，多地政府密集推出支持政策，也與科技公司聯手協助推動部署；彭博報導指出，由於該應用需授予極高系統權限，繼中國官方發布風險提示後，當局限制國有企業及政府部門等使用OpenClaw，部分金融券商也已要求員工暫停安裝，有高校也發布通知，提醒師生認清安全隱患。

OpenClaw是一套開源自主AI代理(AI Agent)平台，被暱稱為「龍蝦」。OpenClaw被視為一個具備執行能力的「數位員工」，它能直接操控電腦的鍵盤與滑鼠，執行發送郵件、管理行事曆、編寫程式碼、甚至進行資產交易等複雜任務。

OpenClaw等智能體工具的湧現，極大降低了創業門檻，深圳、佛山、無錫、常熟等多地政府密集推出支持政策，鼓勵企業「養龍蝦」與促進發展AI OPC(One Person Company，一人公司)，其中合肥高新區對相關項目最高給予人民幣1000萬元資金扶持，受到矚目。

無錫高新區近日亦發布「養龍蝦」12條，從基礎支持到產業落地，從人才引育到安全合規，單項支持最高達人民幣500萬元。常熟也發布加快打造OpenClaw等開源社區，推出13條舉措，支持AI一人公司運用OpenClaw生產經營，對入選各級人才計畫的OPC項目，最高給予人民幣600萬元支援。

由於「養龍蝦」引發空前熱度，繼工信部示警「恐越權操作」，國家互聯網應急中心也發布風險提示。

彭博報導，包括大型國有銀行在內的中國政府部門及國有企業近日接獲通知，警告他們出於安全理由不可在辦公室的裝置上安裝OpenClaw，已安裝OpenClaw的人要向上級呈報，以便作出安全檢查及可能需要移除該程式。

一些僱員不但被禁止在辦公室的電腦安裝OpenClaw，更被禁止在使用公司網路的手機上安裝該程式。一名知情人士表示，相關禁令甚至延伸至軍方人員的家屬。

安徽師範大學、江蘇師範大學等高校也發布通知，提醒師生認清「龍蝦」AI智能體的安全隱患。

大公文匯報報導，全國政協委員、360集團創始人周鴻禕透露，在安全保護上，以前的安全掃描軟件對這類AI新物種已有些力不從「新」。建議未來需要開發出新的Agent(智能體)衛士，去進行漏洞處置和攻擊溯源分析。此外可以考慮設立AI智能體安全「白名單」，只允許名單內的對象運行服務，讓用戶能夠安心使用智能體。

中國信息通信研究院副院長魏亮表示，「龍蝦」具有自主決策、調用系統資源等特點，加之信任邊界模糊、技能包市場目前很多還缺乏嚴格審核，存在不少風險隱患。他呼籲，黨政機關、企事業單位和個人用戶要審慎使用。