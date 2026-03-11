我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

湖南小伙逃離伊朗 驚恐8天…一度「赴死的心都有了」

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
長城公寓附近也遭到了轟炸。(取材自瀟湘晨報)
長城公寓附近也遭到了轟炸。(取材自瀟湘晨報)

美伊戰火持續，不少人為逃離伊朗使出渾身解數。湖南90后小伙張永紅10日從長沙馬王堆附近的一家酒店退房，打了一輛的士前往長沙站，準備買車票回老家常德津市。坐進的士後，他感慨「和平真好」。的士司機對這位乘客的感慨感到奇怪，原來張永紅剛經歷過伊朗的戰火，耳邊似乎還能聽到炮火的轟隆聲。歷時8天從伊朗回到湖南的他，迫不及待想回家，最想做的事是吃一碗津市牛肉粉。

瀟湘晨報報導，伊朗首都德黑蘭於2月28日遭遇炮火，之前局勢不明朗，張永紅也有過僥倖心理，覺得或許打不起來。到了3月1日，他感覺自己是非走不可。他所在的工廠在伊朗塞姆南省，距離一處導彈發射點大約四、五十公里，他每天可以看到伊朗向以色列發射導彈。「早上、中午、晚上，一天三次。我們可以清晰地看見導彈發射的軌跡，也能清楚地聽到轟隆聲。」張永紅和工廠的伊朗工人一樣，每次導彈發射，都會跑出去看，看完回來繼續工作。

出生於1994年的張永紅。四個多月前來到伊朗，在叔叔投資的天青石工廠裡擔任管理人員。到了過年，叔叔和工廠裡其他的幾個中國人回去了，工廠需要人管理，他選擇留下。轟炸愈來愈嚴重，他開始擔心，萬一哪天導彈炸在自己頭上，又或者以色列想要摧毀這個導彈基地……他不敢多想，只想快點離開塞姆南。

當地時間3月2日下午5點，他接到伊朗華聯會聯絡員譚小林的電話：「今天晚上必須趕到德黑蘭。」伊朗華聯會已經成功發車幾批，最後一批將於3月3日撤離。

塞姆南到德黑蘭有3小時的車程，張永紅請廠裡的員工替自己叫車，但根本沒有司機願意送他。一般情況下打車到德黑蘭的價格是1350萬里亞爾，張永紅出價到5000萬里亞爾，也找不到車。他向華聯會求助後，譚小林幫他協調到了一輛車開往德黑蘭。

當晚9點，張永紅匆忙把一些衣服塞進行李箱，就上了車，「我當時心裡想，如果我今天死在這條路上了，那就說明上天註定要讓我死在這裡。我赴死的心情都準備好了。」

當晚12點，他終於抵達長城公寓（華僑華人聯合會聯絡員譚小林所開的商務公寓）那幢9層高的小樓。孤身在異鄉的張永紅，看到長城公寓里聚集著親切的黃色面孔，安心了不少。3月3日中午12點左右，張永紅跟著華聯會的工作人員最後一批撤離。他們輾轉從亞塞拜然到烏茲別克，再到西安，最後到長沙，共花了30個小時飛行。3月9日晚11點半左右，張永紅抵達了長沙黃花機場。

張永紅準備坐城鐵回常德。(取材自瀟湘晨報)
張永紅準備坐城鐵回常德。(取材自瀟湘晨報)

張永紅3日在長城公寓吃早餐。(取材自瀟湘晨報)
張永紅3日在長城公寓吃早餐。(取材自瀟湘晨報)

世報陪您半世紀

伊朗 以色列

上一則

兩會／6G要來了 中完成首階技術試驗 下載4K電影不用1秒

下一則

紐時：中國近年投資中東890億 美伊戰火不止將損失慘重

延伸閱讀

「死也要和家人一起」伊朗拳手回鄉 湘老闆為他買機票

「死也要和家人一起」伊朗拳手回鄉 湘老闆為他買機票
伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解
南加華裔不懼戰火遊中東 被迫藏美國護照改稱中國公民

南加華裔不懼戰火遊中東 被迫藏美國護照改稱中國公民
陳浩民夫婦杜拜歷劫報平安 稱航班與導彈擦肩 機上急留遺言

陳浩民夫婦杜拜歷劫報平安 稱航班與導彈擦肩 機上急留遺言

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元