杭州女讀博時退學去修家電 「木蘭女工」維修隊火了

陳寧退學開維修公司。(取材自微信公眾號)

近日，杭州一支名叫「木蘭女工」的維修隊火了，隊伍裡清一色全是女性，創始人還是個從博士課堂「逃跑」的99後女生。

大象新聞報導，故事的主人公叫西恩，本名陳寧。去年她還在攻讀博士，研究的方向是女性領導力，但入學不到一年，她就做了一個讓周圍人吃驚的決定：退學，開維修公司。2025年9月，西恩創立了全女維修公司「木蘭女工」，如今這支團隊已經從一個人發展到十幾人，成員有80後的老水電工，也有02年的前大廠員工；西恩想證明，那些所謂的「壁壘」並非不可打破。

這個創業的轉折源於一次深夜的「失控」。西恩回憶，某天家裡水管爆裂，水漫金山，她卻找不到一個願意深夜上門的維修師傅。那一刻，除了無助，她更強烈地意識到，女性一定要掌握基礎的維修技能，至少能應對生活的突發狀況，掌握生活的主動權。

於是她開始跟著一位有十多年經驗的老師傅每周學理論、練基礎操作。花了三個月跟著師傅上門實操，從打下手到自己上手，之後考取了電工證，並創立了「木蘭女工」。目前公司業務涵蓋維修安裝、改造、驗房檢測、全案設計等，已完成700多單，好評近100%。一位獨居客戶林女士說：

據報導，隨著「全女維修隊」的走紅，網絡上的聲音也褒貶不一。有獨居女性表示強烈支持：「我會找這樣的公司，感覺更安全」「女性師傅上門，心裡會特別踏實」，有網友佩服她們的勇氣：「女性全面開花，不固化在辦公室，這很好」，也有人看到了更長遠的未來，「AI時代，藍領比白領更難被取代」。

當然，質疑聲也不少，有人認為這是「自我意識過剩」，直言：「誰在乎全女不全女，把事做好，價格合適就行了。」還有人質疑這是在人為製造男女對立。

而面對「讀了那麼多書卻來修東西」的疑問，西恩表示完全不介意，「每個人只要對自己想要做的事情負責就可以了」。