首批「養蝦人」想卸載OpenClaw 遠程服務收費199元

「養蝦」的民眾圍在一起討論。（取材自微博）

近日，開源AI智能體OpenClaw（也被稱為「龍蝦」），引起廣泛關注，市場上出現許多上門或遠程安裝OpenClaw的服務；不過OpenClaw潛在的安全風險及使用過程中可能產生的高額費用問題也引發爭議，不少網友稱打算卸載OpenClaw，網上也出現不少OpenClaw卸載教程。

綜合中新網、央視新聞報導，某交易平台上已出現代卸載OpenClaw的服務，一名IP地址顯示在上海的商家報價，上門卸載OpenClaw收費299元（僅限在上海），遠程卸載OpenClaw收費199元，並稱「安全徹底，無殘留」。

OpenClaw異常火爆，許多人紛紛搶著「養龍蝦」，專家指出，「龍蝦」出現以後，受到中國產業界和廣大用戶的廣泛關注，大家積極開展實踐應用，但也要注意到，「龍蝦」強大的執行能力也給用戶帶來了嚴峻的安全挑戰。中國信息通信研究院專家10日再次提示，儘管「龍蝦」智能體已經更新到最新版本，能修復已知的安全漏洞，但並不意味著完全消除安全風險。

專家呼籲，黨政機關、企事業單位和個人用戶要審慎使用「龍蝦」等智能體，在發現安全漏洞，或者針對「龍蝦」等智能體的安全威脅和攻擊事件時，可以第一時間向工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台報送。

專家建議，從以下幾方面來安全使用「龍蝦」智能體：使用官方最新版本；嚴格控制互聯網暴露面；堅持最小權限原則；謹慎使用技能市場；防範社會工程學攻擊和瀏覽器劫持；建立長效防護機制。專家也提醒，用戶在使用「龍蝦」等AI智能體的過程中，一定要詳細了解並落實安全配置規範要求，養成安全使用習慣。