「嫦娥七號」將登月找水 中國有望成為全球第1

記者張鈺琪／北京11日電
「嫦娥七號」預計今年發射，其主要任務是在月球南極找水。（取材自央視新聞）
據新華社報導，中國全國人大代表、中國航天科技集團五院研究員孫澤洲接受記者採訪時表示，中國探月工程四期正穩步推進，2026年計畫發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南緯85度以上的南極艾特肯盆地，中國有望成為全球首個在月球找到水的國家。

登月找水之所以重要，是因水是未來載人登月和建設月球基地不可或缺的生命資源。此外，水可電解為氫氧，作為火箭推進劑，使月球成為深空探測的「加油站」。相比於從地球運輸，若能在月球就地取水，將大幅降低太空任務的成本。

中國科學院院士葉培建表示：「全世界的科學家都認為月球上有水，但誰也沒有真正拿到過水，中國人要去找這個水。」他指出，為尋找月球水冰資源，研究團隊將透過多種方式探測，包括在月表搜尋以及深入隕石坑內部探查。

孫澤洲介紹，嫦娥七號任務將勘察月球南極月表環境與月壤水冰分布，並對月球形貌、成分與構造開展高精度探測與研究。

中國「十五五」規畫綱要草案已將「深空探索」列為109項重大工程項目之一，提出論證實施行星探測工程二期、近地小行星防禦工程與太陽系邊際探測工程，同時規畫建設國際月球科研站並持續推進月球探測工程。

孫澤洲表示，在行星探測方面，未來中國還將發射「天問三號」與「天問四號」。天問三號將進行火星採樣返回任務，對火星環境展開探測；天問四號則將對木星及其衛星進行研究，探索木星空間環境與內部結構。

此外，2025年中國深空探測亦邁出重要一步，「天問二號」正式啟動中國首次小行星探測與採樣返回任務。天問二號計畫先探測並採樣近地小行星2016 HO3後返回地球，再前往主帶彗星311P進行探測，整個任務周期預計接近10年。

嫦娥七號採用「四器一星」組合模式，包括軌道器、著陸器、巡視器、飛躍器與中繼衛星。由於月球南極長期存在永久陰影坑，科學家推測其中可能封存大量水冰資源。過去全球探測器從未真正深入陰影坑內部探測，而嫦娥七號將透過獨創的飛躍器，嘗試完成人類首次對月球陰影坑的近距離勘查。

另一方面，中國航天員王亞平日前在全國政協小組討論中也透露，中國航天員中心正牽頭申報「地外生存地基研究設施」，以研究人類未來在地球以外星球長期生存的技術與保障條件。相關研究被視為未來載人深空探索的重要基礎。

分析指出，隨著探月工程與深空探測計畫同步推進，中國正逐步構建涵蓋月球、火星、小行星及外行星探測的深空探索體系。

