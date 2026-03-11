兩會／6G要來了 中完成首階技術試驗 下載4K電影不用1秒

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
中國完成6G首階段試驗，2030年前後或迎商用。圖為上海進博會展出的6G網路概念。（中新社）
5G不夠看，6G要來了。作為「政府工作報告」中明確提出要培育發展的未來產業，6G網路成為今年全國兩會上熱議焦點。據悉，中國已經完成6G第一階段的全部技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備，不久後的將來，下載一部4K超高清電影，只需不到1秒時間。

如果說5G是一條寬闊的信息高速路，那6G就像一張「空天地海一體」的超級智能網，它不只是從高鐵到飛機般的速度提升，更是一場全方位的變革，擁有「跑得更快、看得更清、更聰明」三大「超能力」。

極目新聞報導，6G使用毫米波甚至太赫茲等更高頻段，帶寬可以達到5G的10倍以上。北京大學等科研團隊最新提出的「光纖-無線融合通信」，能讓光纖和太赫茲無線通信無縫銜接，實驗中的單通道傳輸速率甚至達到了數百Gbps（千兆比特每秒），這意味著一部4K超高清電影，僅需0.03-0.5秒就能下載完成。

據悉，6G的基站和信號不僅是用來通信，還具備雷達探測和成像的功能。6G使用的太赫茲波的頻率高、波長短，就像一把更精細的尺，不僅能判斷方向，還能精確測距。通過對目標反射信號的分析，6G網路有望實現亞米級，甚至厘米級的高精度感知。這樣就能讓無人機、自動駕駛汽車擁有更敏銳的「數字感官」，更好地「看清」路況、靈活避障。

不只如此，6G還更聰明。傳統網路只負責收發數據，需要把數據傳到遙遠的雲計算中心去處理，而6G的信號基站本身就具備本地AI計算能力，能夠獨立「思考」，及時提供個性化、有溫度的智能服務，同時推動各行業的「數智化」轉型，並且還能自己診斷故障，自我修復和優化。

有人看好，6G的一天可能是早上戴上設備，在會議室和千里之外的同事面對面開會；中午，無人機定點準時送來熱氣騰騰的外賣；晚上，用數字分身在虛擬世界中盡情探索，6G技術將開展一個「萬物智聯」的世界。

不過6G也存在一些問題，潛在缺點主要集中在初期成本高、覆蓋難度大、資費可能昂貴以及實際體驗提升對普通用戶不明顯等方面。此外，目前5G網路尚未完全普及優化，部分地區訊號不穩定、資費偏高，用戶擔憂6G會重蹈「宣傳快、落地慢」的覆轍。

對多數人而言，更關心的是網路穩定性與性價比，而非單純的速度提升。因此在6G商用初期，可能出現「速度快但用不起、覆蓋差」的局面，真正普惠尚需時日。

