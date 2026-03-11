我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

廣東媽曬醫院產子只花2.5元 中國力拚「生娃免費時代」

中國新聞組／綜合報導
今年全國兩會熱議「生育支持」。（新華社資料照片）
今年全國兩會熱議「生育支持」。（新華社資料照片）

今年全國兩會期間，「生育支持」再次成為關注焦點。新華社稱，「十五五」規畫綱要草案在部署完善生育支持政策，實現住院分娩個人「無自付」。種種信號表明，「生娃免費時代」來臨。

羊城晚報報導，廣東佛山一位寶媽自述，她去年12月順產分娩且沒來得及打無痛，沒有請導樂以及住單人間，就醫總費用4063.43元(人民幣，下同)，其中基金支付4054.18元，個人自付9.25元。

另一個案例，今年1月，寶媽林樂在廣東省婦幼保健院順產生下一個孩子，花了2.5元。她發布在社交平台上的收費單顯示，此次住院分娩包括床位費、診查費、檢查費、手續費等費用，各項總計5368.66元，醫保統籌基金支付範圍內費用為5366.16元，自費費用2.50元，自費部分屬於材料費。

林樂表示，她聽說過「生娃不花錢」的說法，指的應該就是自己這種情況。

林樂說，儘管醫保沒有覆蓋她全部的產檢費用，「但自己出的錢基本上就是小錢」。她做過計算，從去年年中到今年年初的數次產檢，自己用醫保卡支付的費用為853.16元，對應的醫保統籌費用則達到5000多元。

中國官方表示，人口發展關係國家長遠發展與民族復興，完善生育支持政策、建設生育友好型社會，是推動保持適度生育水平、促進人口高品質發展的重要措施。醫保部門近年持續透過制度調整與政策優化，降低家庭生育成本。

醫保

醫保

數位生活／收到20萬醫療帳單 AI幫忙省下16萬
穩就業面臨新變化新挑戰 中國預計今年大學畢業生人數達1270萬
中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調
湖北女醫「咆哮式」向腦癱兒母親塞200元愛心款暴紅 全網喊：也想捐

