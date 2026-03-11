陝西女精心打扮去相親 被拉去挖野菜 網友：男憑實力單身

女子相親約會，被男方帶去挖野菜。（視頻截圖）

陝西咸陽一名女子精心打扮去相親，原以為是普通約會，卻被男方帶去戶外挖野菜。整個過程中男方專心採集野菜，最後還將所有菜帶回家做成料理，卻只拍照分享給女子。該經歷曝光後迅速在網路上引發討論，不少網友吐槽男方：「憑實力單身。」

綜合媒體報導，女子描述，一般相親多半選在咖啡館或餐廳等環境較為舒適、氣氛輕鬆的場所，但這次男方卻安排戶外，帶她到野外挖野菜。整個過程中，男子的注意力幾乎集中在野菜，還不時展示自己的收穫。女子苦笑表示，如果不說是來相親，外人恐怕會誤以為是來幫忙打零工。

儘管情況有些出乎意料，女子仍配合聊天，還順勢詢問男方這些野菜帶回去打算如何料理。男子興致勃勃表示，打算做「野菜鍋盔」。女子心中一度猜想，若料理完成，或許會分一些給她嘗嘗。

然而事情發展出乎意料，三天後男方發來一張照片，內容是他母親做好的薺菜疙瘩，並附上一句：「我媽做的這個還挺好吃的。」除此之外便沒有更多表示。

女子看著訊息一時不知如何回覆，感嘆自己彷彿成了「工具人」，挖完野菜任務就結束。

事件在網路曝光後，評論區湧入大量討論。有網友認為，這已不只是「鋼鐵直男」的問題，而是缺乏基本體貼。也有人指出，挖菜約會不是重點，但如果男方將野菜全部帶回去，連客氣或分享都沒有，讓人感覺沒有被尊重；若真走入婚姻，得再三考慮對方是否值得依靠。

