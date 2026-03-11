我的頻道

經典賽／以為晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我算錯了

廂型車撞白宮圍欄 無人受傷肇事駕駛被拘留

湖北9歲女孩氣場全開 在埃及馬場「英語維權」獲百萬讚

中國新聞組／綜合報導
9歲小女孩用英語流利維權。（取材自瀟湘晨報）
9歲小女孩用英語流利維權。（取材自瀟湘晨報）

近日一段「9歲中國女孩在埃及用流利英語為朋友維權」的視頻在網絡熱傳，一名身材嬌小的女孩面對馬場成年工作人員，堅持要求換掉有安全疑慮的馬匹，最終成功爭取到合理權益。

瀟湘晨報報導，視頻中的女孩名叫浪浪，今年9歲，來自湖北黃石。浪浪父親鄭先生表示，女兒5歲起開始跨國旅行與學習，至今已遊歷15個國家和國內200多座城市。「我們主要是以旅行路上學知識為主，然後課堂學習為輔。比如我們回國了，我們就在國內上學上課，我們出來旅行了，旅行到哪個國家，就在本地找學校上課。」鄭先生說。

這種在不同文化環境中的成長經歷，使浪浪不僅英語流利，也學會靈活應對各種突發狀況。

鄭先生說，埃及馬場事件發生今年2月18日，當時妻子帶著女兒及兩位30多歲的朋友前往騎馬。幾人此前已在該馬場斷續學習馬術約4個月，當工作人員為兩位新手朋友分配馬匹時，浪浪立即發現這兩匹馬此前曾摔過人，性格較為暴躁。

「浪浪在這家馬場練了幾個月，對所有馬的情況都很了解，她知道馬場還有4到5匹溫順的馬可以選。」

▲ 影片來源：Youtube平台@dynamic-xy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

鄭先生表示騎馬本身確實會存在危險，且當地馬術消費並不高，一次25分鐘的騎行只需要30來塊錢，他們並不是心疼錢，是如果明知馬有問題，依舊分配給新手。」

在浪浪的據理力爭下，馬場工作人員最終同意更換馬匹。被問及是否害怕，浪浪則坦然的表示：「不會，我知道怎麼用正確的方式保護自己和朋友」。

浪浪在埃及用流利英語維權的視頻在網絡走紅了，她氣場全開的樣子獲得數百萬網友點讚。

埃及

