94歲姊沒吃過…92歲弟懷裡揣著漢堡去看她 網友破防了

老人親自餵姊姊吃漢堡。（取材自紅星新聞）

近日，河南 一位92歲老人想念自己94歲的姊姊，晚輩立刻開車帶著老人去姊姊家探望。老人特意換了乾淨正式的衣服，因為記得上次外孫媳婦帶他去吃的漢堡和奶茶好吃，便想要自己出錢給姊姊帶上一份讓姊姊嘗嘗。而且這一份必須用自己的錢來買，兩人見面時，姊姊的一句話讓人破防了。

綜合媒體報導，因為姊姊生病，被女兒接走照顧，老人輾轉兩個地方才見到姊姊。但姊姊眼睛已經看不清了，知道是自己弟弟來看自己，一句「俺兄弟你咋來了」，兩個老人瞬間淚目。

這一幕，讓廣大網友也看哭了，有人表示，活到這麼老還有手足在世，真是福分。

去看姊姊的路上，老人一路上因為怕漢堡涼了，將漢堡一直揣在懷裡，見了姊姊後，拿出來親自餵她吃：「這個好吃，你嘗嘗」。兩個老人互相訴述著思念，叮囑對方照顧好身體，又一起拍了合照。

據了解，有一天家裡的孩子給老人家買了個漢堡。老爺子咬了一口，覺得這東西挺好吃，軟軟的，香香的。吃著吃著，他突然不吃了，眼眶有點紅。家裡人還以為他是咬不動或者不合口味，結果老爺子說，「這東西我姊還沒吃過」。

他94歲的姊姊住在離他一個小時車程的地方，雖然離得不遠，但這兩老人已經好幾年沒見過面了。年紀大了，腿腳不行，出趟門跟打仗似的，孩子們也不敢輕易帶他們折騰。

老爺子那天就提了個要求，說你再給我買一個漢堡，用我自己的錢買，我想給我姐送去。

第二天，家人帶著老爺子開車去他姊姊家。一路上老爺子話不多，就盯著窗外看，偶爾笑一下，一個92歲的老人，因為要去見自己94歲的姊姊，開心得像個孩子，也順利見到掛念的親人，令人感到暖心，網友紛表示希望這兩老人，以後還能多見幾面。

92歲老人看望姊姊，要求帶上漢堡奶茶，怕涼了，一直揣在懷裡。（視頻截圖）