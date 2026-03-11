西湖驚奇一幕 老鼠下水和魚「搶食」 景區人員回應

州西湖景區「花港觀魚」的水中，驚見老鼠下水與觀賞魚「搶食」。（取材自紅星新聞）

不少遊客在杭州西湖景區「花港觀魚」的水中，看到了老鼠下水與觀賞魚「搶食」的場景，有人還將視頻發到網上引發討論。有網友留言稱，沒想到老鼠還能和觀賞魚、鴨子一起「秀泳技」。花港管理處工作人員則表示，老鼠在自然景區環境中較為常見，老鼠下水和魚「搶食」也並非代表鼠患嚴重，「多數還是被遊客投餵觀賞魚的食物吸引過來的，我們會定期進行鼠害清除工作。」

紅星新聞報導，北京王先生近日在社交平台發布此前在杭州西湖邊拍攝的視頻，視頻顯示，一隻老鼠在水中游泳，並叼起了一塊浮在水面的面包屑後遊走，當時水里還有不少浮到水面尋找食物的觀賞魚。「看到的時候我還挺吃驚的，在我印象裡老鼠都是比較怕人的，沒想到這麼多遊客看著，它們居然能下水游泳。」

報導指出，其實此前已有遊客發布過在西湖景區尤其是花港觀魚附近，有老鼠和觀賞魚「搶食」的畫面。「我是去年國慶假期期間拍到這一場景的，當時周圍遊客很多，我們在附近拍照，突然有小朋友喊水裡有老鼠，我們一看還真的是有老鼠在游泳。」安女士表示，「魚和老鼠一起搶一小塊魚食，看起來就像親在一起了一樣。」

報導稱，有網友留言說，沒想到老鼠能在光天化日之下在水中「打劫」觀賞魚；不過也有人覺得，雖然這場景看上去頗有意思，但是也擔心老鼠會不會咬人或者傳播疾病。

花港管理處工作人員指出，由於老鼠適應環境的能力強，所以在公園這種自然景區環境中較為常見，該景區也一直在常態化開展清理鼠害的工作。「公園裡難免有老鼠，我們定期會做除害處理，但無法做到完全消滅。」

動物科普專家楊毅表示，通過視頻分析，他判斷西湖的這批「游泳鼠」大概率是褐家鼠，「褐家鼠體型較大、適應能力強，生活環境十分廣泛，常見於下水道、陰溝、垃圾點以及居民區附近。

楊毅提醒，褐家鼠是攜帶人畜共患病風險較高的鼠種，在遊客密集的景區大量活動，存在一定衛生安全風險。