「男人要有擔當」長沙男帶病妻跑網約車 1年僅2退單

黃師傅的妻子打著拍子聽兒歌。（取材自瀟湘晨報）

在長沙街頭，一輛普通的網約車，副駕駛上坐著駕駛員的妻子，大多數時候她都是默不作聲的，有時會轉過頭朝後排的乘客微笑，當她表現得不安時，駕駛員會打開手機，播放兒歌，這時，這位女士會安安靜靜地聽歌，偶爾還會打打拍子。等紅綠燈時，駕駛員會輕輕握著妻子的手，輕聲細氣地說著話。當事人表示「男人要有擔當，不然誰照顧？」這件事感動全網，愛妻男1年僅兩個退單。

瀟湘晨報報導，有網友日前在社交媒體發布視頻，稱在長沙偶遇一網約車駕駛員，帶著患阿茲海默症 的妻子一起出車，妻子就坐在副駕駛，駕駛座的椅背上掛著一個提示牌，上面印著醒目的黑體字：「親愛的乘客您好！由於我老婆得了阿茲海默症，生活無法自理，家中無人照顧，只能隨車同行，占用一個座位。如果您的手機沒電可以幫您充電！希望您下車後能給一個好評！感謝您的理解！祝大家出行平安！身體健康！」

有網友對此評論，「這才是真正的愛情，司機大哥重情重義。」

瀟湘晨報·晨視頻記者找到了這位駕駛員。據了解，這位駕駛員姓黃，帶著妻子跑網約車剛好1年。20多年前黃師傅一家從河南來長沙工作、定居，他的妻子10年前患阿茲海默症，「最開始就是記性不好，現在智力和1歲小孩差不多」。

因妻子病情嚴重，不認識人，日常生活無法自理，需要時時有人照顧，孩子也在外地，黃師傅只好把妻子帶在身邊，讓她坐在副駕駛，「一來方便照顧，二來讓她在戶外看看風景，有助於延緩病情發展。」

為了穩定妻子的情緒，黃師傅的手機裡收藏了很多兒歌，輪流播放給妻子聽。為了向乘客解釋，黃師傅在駕駛座的椅背上掛了個提示牌徵求乘客意見。許多乘客表示理解，黃師傅一年來只收到過兩個退單。

「少年夫妻老來伴，男人就得有擔當，我不照顧顧她誰照顧？」黃師傅這樣表示。

黃師傅握著妻子的手一起聽兒歌。（取材自瀟湘晨報）