川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

中國新聞組／北京11日電
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

近日，一段男子開飛機送母親回鄉下老家的視頻引發網友關注。紅星新聞報導，開飛機的是來自四川廣安的龍先生，當天送母親從廣安回鄉下老家。兩地之間平時開車要一個多小時，當天只花了10分鐘左右。網友紛對「開飛機送母親回鄉下老家」一事作出點評，有人誇「真牛」，但也有人表示有「炫富」之嫌。

龍先生表示，自己是做生意的。3月7日那天，母親臨時想回一趟肖溪鎮鄉下老家，因為自己的車子剛好被朋友開走了，就臨時決定開飛機送母親回去，並向相關部門進行了報批。平時從廣安開車回老家需要一個多小時，當天開飛機回去花了10分鐘。

相關視頻畫面顯示，當天，龍先生開飛機回村後，降落在老家一處乾涸平整的農田裡，引來了很多村民圍觀。

龍先生稱這架飛機是2024年底買的，一共花了700多萬元。自己去年考了飛機駕照，飛機平時就停在自己的機庫裡。這不是龍先生第一次開飛機下鄉，此前也曾開飛機去過朋友的老家。

對於當天開飛機的花費，龍先生稱，當天還載著村民們體驗了一下，之後又從村裡返回了廣安，所有費用加起來大概花了七、八千元。

男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

