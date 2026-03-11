川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

近日，一段男子開飛機送母親回鄉下老家的視頻引發網友關注。紅星新聞報導，開飛機的是來自四川廣安的龍先生，當天送母親從廣安回鄉下老家。兩地之間平時開車要一個多小時，當天只花了10分鐘左右。網友紛對「開飛機送母親回鄉下老家」一事作出點評，有人誇「真牛」，但也有人表示有「炫富」之嫌。

龍先生表示，自己是做生意的。3月7日那天，母親臨時想回一趟肖溪鎮鄉下老家，因為自己的車子剛好被朋友開走了，就臨時決定開飛機送母親回去，並向相關部門進行了報批。平時從廣安開車回老家需要一個多小時，當天開飛機回去花了10分鐘。

相關視頻畫面顯示，當天，龍先生開飛機回村後，降落在老家一處乾涸平整的農田裡，引來了很多村民圍觀。

龍先生稱這架飛機是2024年底買的，一共花了700多萬元。自己去年考了飛機駕照，飛機平時就停在自己的機庫裡。這不是龍先生第一次開飛機下鄉，此前也曾開飛機去過朋友的老家。

對於當天開飛機的花費，龍先生稱，當天還載著村民們體驗了一下，之後又從村裡返回了廣安，所有費用加起來大概花了七、八千元。