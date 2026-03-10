43天寒假無休…成都男大生送外賣掙萬元 提前上「社會課」

羅浩表示透過這43天的經歷，對社會有了新的理解。(取材自封面新聞)

成都一名大三學生利用寒假送外賣的經歷近日引發關注。就讀於成都東軟學院財務管理專業的學生羅浩，在寒假期間以外賣騎手身分連續工作43天，幾乎每天從上午10點忙到深夜12點半，最終在開學前累計收入接近1.2萬元人民幣(約1700美元)，扣除租車與裝備等成本後，實際收入約1萬元(約1400美元)。他表示，這筆錢將作為自己投資理財實踐的「第一桶金」。

據封面新聞報導，羅浩是成都東軟學院大三學生，今年寒假一開始便加入外賣配送工作。站點採回站計單模式，每完成一單收入6.5元，他平均每天可完成40至50單，單日收入約200到300元(約29到43美元)。為了多賺一些錢，他整個假期幾乎沒有休息，43天都在工作崗位上，甚至春節期間也未回家過年。羅浩回憶，除夕夜當不少人正在家中團聚時，他仍在街頭配送餐點，「12點我還在送，剛好有一單要求11點59分送到，我12點整才送到。」

羅浩透露，自己之所以選擇寒假送外賣，一方面是想靠勞動賺取零用錢，另一方面也與所學專業有關。他表示，財務管理專業平時會接觸投資與理財知識，但若想真正實踐，就需要一筆本金，因此希望靠自己的努力賺到「第一桶金」。由於平時生活費僅能維持日常開銷，他不想再向家裡要錢，便在朋友介紹下透過「老帶新」加入外賣站點。

對於這筆收入，羅浩已有初步規劃。他表示，一部分將用於補貼自己的日常生活費，另一部分則會依照專業所學，嘗試購買基金、理財產品或股票作為投資實踐。對他而言，這次打工不僅是賺錢，也是一種將課堂知識與現實結合的嘗試。

除了收入上的收穫，羅浩說，這段外賣騎手經歷也讓他對社會有更直觀的認識。每天穿梭在城市街巷送餐，接觸形形色色的人，也遇到不少在校園裡難以想像的情況。他形容，這43天像是提前上了一堂「社會課」，讓自己對未來步入社會有更真實的理解。目前隨著新學期即將開始，他已辭去外賣工作準備返校，接下來將以課業為主，並在大四再決定考公、考研或直接就業的方向。