我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

43天寒假無休…成都男大生送外賣掙萬元 提前上「社會課」

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅浩表示透過這43天的經歷，對社會有了新的理解。(取材自封面新聞)
羅浩表示透過這43天的經歷，對社會有了新的理解。(取材自封面新聞)

成都一名大三學生利用寒假送外賣的經歷近日引發關注。就讀於成都東軟學院財務管理專業的學生羅浩，在寒假期間以外賣騎手身分連續工作43天，幾乎每天從上午10點忙到深夜12點半，最終在開學前累計收入接近1.2萬元人民幣(約1700美元)，扣除租車與裝備等成本後，實際收入約1萬元(約1400美元)。他表示，這筆錢將作為自己投資理財實踐的「第一桶金」。

據封面新聞報導，羅浩是成都東軟學院大三學生，今年寒假一開始便加入外賣配送工作。站點採回站計單模式，每完成一單收入6.5元，他平均每天可完成40至50單，單日收入約200到300元(約29到43美元)。為了多賺一些錢，他整個假期幾乎沒有休息，43天都在工作崗位上，甚至春節期間也未回家過年。羅浩回憶，除夕夜當不少人正在家中團聚時，他仍在街頭配送餐點，「12點我還在送，剛好有一單要求11點59分送到，我12點整才送到。」

羅浩透露，自己之所以選擇寒假送外賣，一方面是想靠勞動賺取零用錢，另一方面也與所學專業有關。他表示，財務管理專業平時會接觸投資與理財知識，但若想真正實踐，就需要一筆本金，因此希望靠自己的努力賺到「第一桶金」。由於平時生活費僅能維持日常開銷，他不想再向家裡要錢，便在朋友介紹下透過「老帶新」加入外賣站點。

對於這筆收入，羅浩已有初步規劃。他表示，一部分將用於補貼自己的日常生活費，另一部分則會依照專業所學，嘗試購買基金、理財產品或股票作為投資實踐。對他而言，這次打工不僅是賺錢，也是一種將課堂知識與現實結合的嘗試。

除了收入上的收穫，羅浩說，這段外賣騎手經歷也讓他對社會有更直觀的認識。每天穿梭在城市街巷送餐，接觸形形色色的人，也遇到不少在校園裡難以想像的情況。他形容，這43天像是提前上了一堂「社會課」，讓自己對未來步入社會有更真實的理解。目前隨著新學期即將開始，他已辭去外賣工作準備返校，接下來將以課業為主，並在大四再決定考公、考研或直接就業的方向。

送外送時的羅昊。(取材自封面新聞)
送外送時的羅昊。(取材自封面新聞)

世報陪您半世紀

上一則

王毅通話巴林、科威特外長 稱波灣國家安全應獲尊重

下一則

重慶13歲小孩哥奪世界街舞冠軍 視頻登熱搜第一

延伸閱讀

開愛心粥屋、免費餐廳…「武林外傳」懶乞丐成現實裡真大俠

開愛心粥屋、免費餐廳…「武林外傳」懶乞丐成現實裡真大俠
外賣大戰拖累 京東上季淨利減9成

外賣大戰拖累 京東上季淨利減9成
老家的排骨、40元的美甲…縣城「充電倉」富養返工年輕人

老家的排骨、40元的美甲…縣城「充電倉」富養返工年輕人
26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言最大財務難題是這個

26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言最大財務難題是這個

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」