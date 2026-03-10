AI衝擊…中國這所大學一口氣砍掉翻譯、攝影等16系

我的頻道

中國新聞組／北京10日電
中國傳媒大學黨委書記廖祥忠在全國「兩會」期間透露，因應AI時代到來，去年該校一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向。（圖／取自中國傳媒大學官網）
中國傳媒大學黨委書記廖祥忠在全國「兩會」期間透露，因應AI時代到來，去年該校一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向。（圖／取自中國傳媒大學官網）

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，中國全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向；因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

中國傳媒大學成立於1954年，是中共建政後創辦的第一所傳媒類高校，其前身為北京廣播學院，現為中國教育部直屬首批「雙一流」建設高校，中國眾多知名媒體人均出自該校。

據央視新聞8日晚報導，廖祥忠在全國兩會期間說，「形式改變、內容改變，還要改變思路。這門課知識點是哪裡？難點在哪裡？和未來的對接點在哪裡？還要解決破解之道，剩下的交給AI，讓學生去學習。」

廖祥忠提到，今年Seedance 2.0出現以後，他感到非常震驚，以後何去何從。

中國傳媒大學除2026年預計砍掉16個本科專業和方向，「IT之家」查詢中國傳媒大學官網公告發現，該校2025年就曾公告擬撤銷本科專業包括國際經濟與貿易、社會學等七個專業。

浙江日報旗下新媒體「潮新聞」日前則報導，吉林大學也已停招19個專業，當中六個專業屬藝術學類專業。據悉，大陸已有多所大學如川大、同濟、湖大等985相繼停招、撤銷部分藝術類專業。

報導稱，AI對很多領域的衝擊很大，藝術設計領域受到的衝擊尤為明顯，AI繪畫工具能快速完成初期概念設計與素材生成，基礎美工、標準化建模等崗位需求正被壓縮，這是產業轉型過程中、新技術出現後必然會出現的替代效應。

2025年6月，中國教育部高等教育司發布《關於開展2025年度普通高等學校本科專業設置工作的通知》，提出要以國家戰略、市場需求和科技發展為牽引優化專業設置。把優化專業設置作為高等教育改革重點，科學調整專業設置和人才培養模式，深化新工科、新醫科、新農科、新文科建設，推動課程體系與教學內容重塑。

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30

