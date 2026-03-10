我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

胖東來寵員工 12店長每人獎勵2000萬 網友：羨慕哭了

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
胖東來自2000年起，便將年度淨利的50%分配給全體員工，堪稱「幸福企業」。(中新社資料照片)
胖東來自2000年起，便將年度淨利的50%分配給全體員工，堪稱「幸福企業」。(中新社資料照片)

被稱為中國「最良心超市」的胖東來，一向以周到的顧客服務、優厚的員工福利聞名。近日，胖東來創辦人于東來公布了一項總額約37.93億元（人民幣，下同）的資產分配方案，其中，12名店長每人分得高達2000萬元，引發廣泛關注。

自2000年起，胖東來便將年度淨利的50%分配給全體員工，以2025年淨利約15億元為例，一般員工人均分紅10萬元，管理階層人均70萬元。該制度旨在激發員工創造力和歸屬感，形成「分錢換人心」的良性循環。

于東來8日在社交平台發文公布公司37.93億元資產利潤的分配標準，此次分潤中，約1萬名員工參與，其中718人管理層分得39.9%資產（15.14億元），涵蓋店長、店助等層級，最引人關注的是，12名店長每人獲得2000萬元。

8913人普通員工則分得47.7%資產（18.11億元），人均約20萬元。

不少網友被分潤數字震驚到，紛紛表示，「羨慕哭了」、「是不是能就地退休」、「能多些這樣的企業就好了」、「福利好到有些人不信」、「就是不能開到其他省，可惜了」、「真正實現了共同富裕」。

此外，在「規範工作時長」、「保障帶薪休假」成為今年全國兩會熱議話題的背景下，胖東來近日公布的一份內部民主調研結果，引發關注。

數據顯示，有97.55%的員工對目前每年40天的休假安排感到「非常滿意」或「比較滿意」；同時，約94%的員工對當前每天七小時的工作時間及安排感到滿意。

調研報告中的核心數據顯示，面對四個不同梯度的「降薪增假」方案，高達82.38%（7979人）的員工投票選擇了「方案一」，即維持現有的工資與休假制度不變。另外17.62%的員工則選擇了不同程度的降薪增假方案，例如月工資減少500元、休假增加10天等。

最終胖東來商貿集團宣布，尊重這17.62%員工的選擇，同時也繼續按照現行休假政策執行。

世報陪您半世紀

上一則

重慶13歲小孩哥奪世界街舞冠軍 視頻登熱搜第一

下一則

分組第一／中國女足踢走北韓 晉級亞洲盃8強

延伸閱讀

員工被推、被罵領1萬元補償 胖東來「委屈獎」網友超羨慕

員工被推、被罵領1萬元補償 胖東來「委屈獎」網友超羨慕

安徽女網紅連住酒店3年花20萬 換來打掃阿姨1句話吐槽

安徽女網紅連住酒店3年花20萬 換來打掃阿姨1句話吐槽
放假救經濟 李強提中小學春秋假、職工帶薪錯峰休假

放假救經濟 李強提中小學春秋假、職工帶薪錯峰休假
每天工作19小時 離職扣1個月工資 四川洗滌廠如此回應…

每天工作19小時 離職扣1個月工資 四川洗滌廠如此回應…

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」