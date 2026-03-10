胖東來寵員工 12店長每人獎勵2000萬 網友：羨慕哭了

胖東來自2000年起，便將年度淨利的50%分配給全體員工，堪稱「幸福企業」。(中新社資料照片)

被稱為中國「最良心超市」的胖東來，一向以周到的顧客服務、優厚的員工福利聞名。近日，胖東來創辦人于東來公布了一項總額約37.93億元（人民幣，下同）的資產分配方案，其中，12名店長每人分得高達2000萬元，引發廣泛關注。

自2000年起，胖東來便將年度淨利的50%分配給全體員工，以2025年淨利約15億元為例，一般員工人均分紅10萬元，管理階層人均70萬元。該制度旨在激發員工創造力和歸屬感，形成「分錢換人心」的良性循環。

于東來8日在社交平台發文公布公司37.93億元資產利潤的分配標準，此次分潤中，約1萬名員工參與，其中718人管理層分得39.9%資產（15.14億元），涵蓋店長、店助等層級，最引人關注的是，12名店長每人獲得2000萬元。

8913人普通員工則分得47.7%資產（18.11億元），人均約20萬元。

不少網友被分潤數字震驚到，紛紛表示，「羨慕哭了」、「是不是能就地退休」、「能多些這樣的企業就好了」、「福利好到有些人不信」、「就是不能開到其他省，可惜了」、「真正實現了共同富裕」。

此外，在「規範工作時長」、「保障帶薪休假」成為今年全國兩會熱議話題的背景下，胖東來近日公布的一份內部民主調研結果，引發關注。

數據顯示，有97.55%的員工對目前每年40天的休假安排感到「非常滿意」或「比較滿意」；同時，約94%的員工對當前每天七小時的工作時間及安排感到滿意。

調研報告中的核心數據顯示，面對四個不同梯度的「降薪增假」方案，高達82.38%（7979人）的員工投票選擇了「方案一」，即維持現有的工資與休假制度不變。另外17.62%的員工則選擇了不同程度的降薪增假方案，例如月工資減少500元、休假增加10天等。

最終胖東來商貿集團宣布，尊重這17.62%員工的選擇，同時也繼續按照現行休假政策執行。