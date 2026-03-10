外賣小哥追尾轎車想賠400元 車主為何不忍心、反塞千元？

外賣小哥在凌晨追尾轎車。(取材自杭州日報)

一位杭州外賣小哥凌晨送單追尾轎車，原想主動提議以400元(約57.8美元)私了，不料車主不僅沒要賠償，還塞給小哥1000元(約144.6美元)紅包。這段行車記錄影片火遍全網，千萬網友感動直呼：「杭州人的溫度！」

杭州日報報導，車主張先生是位90後創業者，從事食品供應鏈生意，常往返上海杭州。3月4日凌晨1點半，他在杭州上城區路邊停車，突然「砰」一聲被追尾。

肇事者是位剛從湖南來杭的外賣小哥，電動車車殼開裂、擋板落地、外賣撒滿地，衣服也磨破。張先生趕緊扶起他關心傷勢，小哥直說「摔破皮沒大礙」，但手卻一直在發抖。

正當張先生準備掏出手機報警定責、定損時，小哥突然面露難色：「能不能別報警？剛來杭州沒賺到錢。」他提議先賠償400元。張先生估計定損後賠幾千元難免，但看著小哥稚嫩臉龐、想到元宵夜還在奔波，他於心不忍。

最終張先生放棄索賠，從車內拿出1000元紅包強塞給小哥。小哥推辭許久才收下。張先生思考著，散落的三份外賣得賠一兩百元。若這是他弟弟，碰到這種情況，他會怎麼想？小哥離開後，張先生也沒留他的聯繫方式。

報導指出，他將行車記錄發到社交平台，短短幾天吸引千萬網友點讚。許多人分享在杭州遇到的溫暖故事，張先生感嘆：「我們每個人心中都有一份善意吧。」