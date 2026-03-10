我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

紐約生存手冊／歹徒憑空竊取資金 民眾警惕「幽靈刷卡」

「死也要和家人一起」伊朗拳手回鄉 湘老闆為他買機票

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賽義德此前參賽畫面。(取材自瀟湘晨報)
賽義德此前參賽畫面。(取材自瀟湘晨報)

從伊朗德黑蘭來到湖南湘西發展的賽義德，在美伊戰開打後，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人，33歲的他堅定的表示「死也和家人要死一起」。拳館老闆欣賞賽義德的勇氣，還為他購買了回伊朗的機票

賽義德教孩子們打拳。(取材自瀟湘晨報)
賽義德教孩子們打拳。(取材自瀟湘晨報)

▲ 影片來源：youtube平台@CletoGomes-tc3ny（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

瀟湘晨報報導，湘西英博格鬥的負責人黃朝鑫2016年在泰國認識了賽義德，賽義德打得一手好泰拳，給他留下了深刻的印象。2024年，中東局勢持續動蕩，賽義德在家鄉不好找工作，於是他聯繫黃朝鑫，表達了想來中國的想法，黃朝鑫於是招他過來，在運動館內擔任自由搏擊教練。

除了打比賽，賽義德還負責運動館內的少兒培訓，他不僅是孩子們喜歡的老師，家長也認為他很負責任。在黃朝鑫的印象裡，賽義德生活十分節儉，因為黃朝鑫包他吃住，賽義德每月只給自己留了三四百元的生活費，其餘全部寄回家裡。

報導指出，賽義德的父母和弟弟妹妹在德黑蘭生活，2月28日戰爭爆發後，賽義德很快聯繫上了家裡，他家附近遭到了轟炸，好在家人沒有受傷。次日賽義德便提出了辭職，「他一直和我說對不起，但因為戰爭爆發了，他必須回家陪伴家人，就是死也和家人要死一起。」黃朝鑫欣賞賽義德的勇氣，還為他購買了回國的機票。

離開前幾天，賽義德連飯都吃不下。3月5日，黃朝鑫親送這位相識十年的伊朗兄弟到高鐵站。賽義德依依不捨表示，中國給他穩定工作和溫暖，如果戰爭結束、家人平安，他一定回來。

賽義德與中國朋友告別。(取材自瀟湘晨報)
賽義德與中國朋友告別。(取材自瀟湘晨報)

賽義德抵達車站。(取材自瀟湘晨報)
賽義德抵達車站。(取材自瀟湘晨報)

世報陪您半世紀

機票

上一則

四川36歲紀檢幹部 演貪官太像竟找不到對象？本人回應

下一則

比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅

延伸閱讀

父母妻兒全亡、家族8死 伊朗新領袖恐怕只會「更強硬」

父母妻兒全亡、家族8死 伊朗新領袖恐怕只會「更強硬」
「敵人憎恨的人」哈米尼次子接班 凸顯伊朗強硬派仍掌大權

「敵人憎恨的人」哈米尼次子接班 凸顯伊朗強硬派仍掌大權
爆炸中躲衛生間趕稿…中駐伊朗女記者：人性是記錄原點

爆炸中躲衛生間趕稿…中駐伊朗女記者：人性是記錄原點
導彈在頭頂飛…中國男子撤離伊朗 駕車7小時到亞塞拜然

導彈在頭頂飛…中國男子撤離伊朗 駕車7小時到亞塞拜然

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」