「死也要和家人一起」伊朗拳手回鄉 湘老闆為他買機票

賽義德此前參賽畫面。(取材自瀟湘晨報)

從伊朗德黑蘭來到湖南湘西發展的賽義德，在美伊戰開打後，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人，33歲的他堅定的表示「死也和家人要死一起」。拳館老闆欣賞賽義德的勇氣，還為他購買了回伊朗的機票 。

賽義德教孩子們打拳。(取材自瀟湘晨報)

▲ 影片來源：youtube平台@CletoGomes-tc3ny（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

瀟湘晨報報導，湘西英博格鬥的負責人黃朝鑫2016年在泰國認識了賽義德，賽義德打得一手好泰拳，給他留下了深刻的印象。2024年，中東局勢持續動蕩，賽義德在家鄉不好找工作，於是他聯繫黃朝鑫，表達了想來中國的想法，黃朝鑫於是招他過來，在運動館內擔任自由搏擊教練。

除了打比賽，賽義德還負責運動館內的少兒培訓，他不僅是孩子們喜歡的老師，家長也認為他很負責任。在黃朝鑫的印象裡，賽義德生活十分節儉，因為黃朝鑫包他吃住，賽義德每月只給自己留了三四百元的生活費，其餘全部寄回家裡。

報導指出，賽義德的父母和弟弟妹妹在德黑蘭生活，2月28日戰爭爆發後，賽義德很快聯繫上了家裡，他家附近遭到了轟炸，好在家人沒有受傷。次日賽義德便提出了辭職，「他一直和我說對不起，但因為戰爭爆發了，他必須回家陪伴家人，就是死也和家人要死一起。」黃朝鑫欣賞賽義德的勇氣，還為他購買了回國的機票。

離開前幾天，賽義德連飯都吃不下。3月5日，黃朝鑫親送這位相識十年的伊朗兄弟到高鐵站。賽義德依依不捨表示，中國給他穩定工作和溫暖，如果戰爭結束、家人平安，他一定回來。

賽義德與中國朋友告別。(取材自瀟湘晨報)