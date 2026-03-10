白雲機場洗手間 畫著「人牽狗」標誌 網友一面倒點讚

白雲機場航站樓設置了寵物廁所。（取材自揚子晚報）

「廣州白雲T3還是太先進了，第一次在機場看見寵物 衛生間。」近日，有多名網友在社交平台上發帖稱，在白雲機場航站樓發現，洗手間有一處畫著「人牽狗」的標誌，打開門發現竟然是寵物廁所。

揚子晚報報導，有網友稱，「好奇進去看了一眼，原來寵物洗手間長這樣，洗手台、貓砂、尿墊、假草坪，應有盡有！」。網友表示這個太好了，現在有很多地方說是寵物友好，其實只是讓寵物進，但是根本沒有準備寵物出行需要用到的地方，「可以理解為寵物將會是未來的重要常客嗎？無論寵物自由行的趨勢如何，都得為這個人性化考慮點個大大的讚！」。對此，還有網友稱，白雲還有寵物候機廳，雖然是有條件進入的，但服務確實沒得說。

據了解，為方便攜寵乘機旅客，早在2023年，白雲機場航站樓就設置了寵物廁所。雖然面積不大，但是裡面的設置非常齊全，地面用綠色人造草皮鋪成，設有鋪了貓砂的貓屋、狗狗專廁，除了裝有噴淋花灑供主人完成寵物清潔等，專廁使用完後清潔人員立即進行打掃清理。據悉，白雲機場是中國境內第一家提供此項設施的機場。

白雲機場曾對此表示，「寵物專廁」是進一步體現人文關懷、滿足不同旅客出行差異化需求的一項新嘗試，同時，白雲機場也提醒攜帶寵物旅客文明出行，除了使用專廁，出行途中仍需要按照相關規定用航空箱妥善安置好愛寵，避免影響他人。