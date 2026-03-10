白雲機場洗手間 畫著「人牽狗」標誌 網友一面倒點讚

我的頻道

中國新聞組／廣州10日電
白雲機場航站樓設置了寵物廁所。（取材自揚子晚報）
白雲機場航站樓設置了寵物廁所。（取材自揚子晚報）

「廣州白雲T3還是太先進了，第一次在機場看見寵物衛生間。」近日，有多名網友在社交平台上發帖稱，在白雲機場航站樓發現，洗手間有一處畫著「人牽狗」的標誌，打開門發現竟然是寵物廁所。

揚子晚報報導，有網友稱，「好奇進去看了一眼，原來寵物洗手間長這樣，洗手台、貓砂、尿墊、假草坪，應有盡有！」。網友表示這個太好了，現在有很多地方說是寵物友好，其實只是讓寵物進，但是根本沒有準備寵物出行需要用到的地方，「可以理解為寵物將會是未來的重要常客嗎？無論寵物自由行的趨勢如何，都得為這個人性化考慮點個大大的讚！」。對此，還有網友稱，白雲還有寵物候機廳，雖然是有條件進入的，但服務確實沒得說。

據了解，為方便攜寵乘機旅客，早在2023年，白雲機場航站樓就設置了寵物廁所。雖然面積不大，但是裡面的設置非常齊全，地面用綠色人造草皮鋪成，設有鋪了貓砂的貓屋、狗狗專廁，除了裝有噴淋花灑供主人完成寵物清潔等，專廁使用完後清潔人員立即進行打掃清理。據悉，白雲機場是中國境內第一家提供此項設施的機場。

白雲機場曾對此表示，「寵物專廁」是進一步體現人文關懷、滿足不同旅客出行差異化需求的一項新嘗試，同時，白雲機場也提醒攜帶寵物旅客文明出行，除了使用專廁，出行途中仍需要按照相關規定用航空箱妥善安置好愛寵，避免影響他人。

寵物

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30

