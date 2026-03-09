老家宅基地埋著銀元？湖北男花9千元買探測器 結果傻眼

肖師傅在網路上看的金屬探測器。(取材自1818黃金眼)

湖北男子肖師傅近日分享了一段尋寶經歷。他表示，家族多年來一直流傳著一個說法：老家宅基地下面可能埋著一筆銀元。這個說法源自他已過世的奶奶。肖師傅說，當年父輩分宅基地時，奶奶曾提到地底下可能埋有「一兩罈 銀元」。隨著近年收藏古錢幣的風潮興起，他重新想起這個傳聞，推測如果真有這批銀元，市值可能達到60萬、70萬元(人民幣，下同)，於是動了尋找的念頭。

綜合密度新聞、1818黃金眼等媒體報導，肖師傅是湖北人，在浙江寧波從事石油化工工作已經二十多年。前兩年他看到徒弟開始收藏古錢幣，自己也逐漸對此產生興趣。正是因為這個契機，他想起童年時奶奶說過的往事。肖師傅回憶，當年家族分家時，曾經用推土機整理宅基地，據說當時還翻出過幾枚銀幣，但很快被附近鄰居撿走，因此那批可能存在的銀元一直成了家族中的「未解之謎」。

肖師傅稱探測器沒有一丁點反應。(取材自1818黃金眼)

肖師傅收藏的錢幣。(取材自1818黃金眼)

不過，老宅基地上如今已經蓋了房子，如果真的動工挖掘顯然不太現實。前段時間，肖師傅在網路上看到一款金屬探測儀，賣家宣稱可以透過磁場感應探測地下金屬物體，甚至能探測到10多米深的埋藏物，這讓他重新燃起希望。按照賣家的說法，只要金屬長期埋在地下形成氧化層，就能被設備感應到，屏幕上甚至會出現紅色標記提示目標位置。

肖師傅原本打算透過網購平台購買，方便後續退貨，但賣家卻表示需要先「測試地址」，確認不是所謂的違禁區域。對方稱部分地區涉及古墓或文物保護，必須提供政府委託函等證明才能發貨。由於肖師傅無法提供相關材料，賣家便提出加微信私下交易，最終雙方談好9000元(1300美元)價格，其中500元為訂金。肖師傅收到設備後，又將剩下的8500元轉給對方。

然而，2月初他帶著探測器回到老宅基地試探時，卻發現設備完全沒有任何反應。按照說明書介紹，若地下存在金屬物體，屏幕會顯示顏色變化並發出提示聲，但整個區域探測下來都沒有動靜。

為了驗證設備是否正常，記者甚至在小區樓下埋有燃氣管道的地方測試，結果探測器依舊毫無反應。肖師傅認為設備可能存在問題，於是聯繫賣家要求退款。對方最初答應退還8500元、500元作為手續費，但之後便逐漸失聯。目前網店已經關閉，電話也無法接通。肖師傅表示，自己已向平台申請調取賣家資料，並打算透過法律途徑維權。