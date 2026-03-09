00後女孩傘兵退伍後在杭州當「空保」 能撂倒180斤壯漢

薛玉嬌如今是一名航空安全員，是客艙安全的「最後一道防線」。(取材自都市快報橙柿互動)

24歲的浙江長龍航空女子航空安全員薛玉嬌，曾是空軍八一跳傘隊運動員，累計完成1200多次高空跳傘。退伍後，她轉型加入民航安保隊伍，成為守護航班安全的「空保」，以出色體能與專業能力引發關注。

都市快報橙柿互動報導，薛玉嬌出生於2002年，來自河南。2016年，年僅14歲的她被特招進入原空軍八一跳傘隊，開始接受專業跳傘訓練。跳傘運動對體能、操控能力與心理素質要求極高，運動員需在1000米至2200米高度完成跳傘，並在風向變化中精準操控降落點，落在僅硬幣大小的標記範圍內。

薛玉嬌為前空軍八一跳傘隊尖兵，經歷1200餘次高空跳傘。(取材自都市快報橙柿互動)

在一次訓練中，她曾在低於800米的安全開傘線時遭遇傘體未完全張開並持續旋轉的危急情況，憑藉冷靜判斷與熟練技巧，她最終成功調整傘體，化險為夷。薛玉嬌表示，800米是跳傘的安全底線，當時需要在極短時間內做出判斷，壓力極大。

在跳傘隊的5年多時間裡，她經歷了高強度的體能訓練與戶外訓練環境。北京昌平訓練場夏季烈日曝曬、冬季寒風刺骨，但隊員仍需長時間訓練。她的體能成績包括平板支撐5分鐘、引體向上52個、負重深蹲90公斤，以及兩分鐘完成七、八十個俯臥撐，體能表現遠超普通成年男性。

薛玉嬌所在批次最初有20多名女隊員，但半年後因訓練強度過大，多數人選擇退出，最終只剩7人，她也是其中年紀最小的一位。訓練期間，她與隊友參與多項活動，包括長春航空大學開放日編隊表演及武漢世界軍人運動會相關活動。

為配合北京冬奧會保障任務，她還曾用一年時間學習跳台滑雪，並達到專業水平，但最終選擇回到跳傘隊。她表示，自己更喜歡在天空中的感覺，天氣晴朗時甚至能看到地球的邊際線。

2021年8月，因部隊政策改革，薛玉嬌退役。2023年，她來到杭州蕭山，加入長龍航空，成為航空安全員。航空安全員在航班上主要負責檢查安保設備、關注旅客動態、處理客艙糾紛以及排查鋰電池、充電寶等安全隱患，被視為客艙安全的「最後一道防線」。

目前長龍航空共有11名女性航空安全員。為達到與男性空保同等的專業水平，薛玉嬌與隊友參與體能拉練、散打及擒敵術等訓練，並利用休息時間加練。在專項考核中，女子特勤組多個科目取得滿分，部分格鬥與應急處置成績甚至超越男性隊員。

薛玉嬌表示，客艙工作除了安全防控，也需要協調旅客矛盾，例如座椅靠背調整引發的糾紛，她通常會先安撫雙方情緒，再說明相關權利與規則，多數情況都能順利化解。

退伍後，她仍保持良好的體能與競技狀態。2023年，她在杭州退伍軍人健身大賽中獲得個人第二名、團體第一名；2025年在蕭山青年宣講比賽中獲得個人第三名，並在公司安保知識競賽中取得團體第三名。

報導指出，坐在採訪間的薛玉嬌和站上訓練場的她判若兩人，前者溫柔可人，後者英姿颯爽，眼神中透著一股狠勁兒。特別是她把一名強壯的男隊員撂倒那一瞬間的爆發力，透露出「不好惹」的訊號。「抱起180斤的重量沒問題。」薛玉嬌說，有時候自己會故意裝得「高冷」一點，讓自己外表看起來更威嚴些。不過，真要處理一些矛盾，女性的柔和又能巧妙化解問題。

「女孩子怎麼不行了？」談及女性在航空安保領域的發展，薛玉嬌表示，女性同樣能勝任高強度工作，也希望未來有更多女性加入這一行業，在萬米高空守護航班安全。