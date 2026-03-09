我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

00後女孩傘兵退伍後在杭州當「空保」 能撂倒180斤壯漢

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
薛玉嬌如今是一名航空安全員，是客艙安全的「最後一道防線」。(取材自都市快報橙柿互動)
薛玉嬌如今是一名航空安全員，是客艙安全的「最後一道防線」。(取材自都市快報橙柿互動)

24歲的浙江長龍航空女子航空安全員薛玉嬌，曾是空軍八一跳傘隊運動員，累計完成1200多次高空跳傘。退伍後，她轉型加入民航安保隊伍，成為守護航班安全的「空保」，以出色體能與專業能力引發關注。

都市快報橙柿互動報導，薛玉嬌出生於2002年，來自河南。2016年，年僅14歲的她被特招進入原空軍八一跳傘隊，開始接受專業跳傘訓練。跳傘運動對體能、操控能力與心理素質要求極高，運動員需在1000米至2200米高度完成跳傘，並在風向變化中精準操控降落點，落在僅硬幣大小的標記範圍內。

薛玉嬌為前空軍八一跳傘隊尖兵，經歷1200餘次高空跳傘。(取材自都市快報橙柿互動...
薛玉嬌為前空軍八一跳傘隊尖兵，經歷1200餘次高空跳傘。(取材自都市快報橙柿互動)

在一次訓練中，她曾在低於800米的安全開傘線時遭遇傘體未完全張開並持續旋轉的危急情況，憑藉冷靜判斷與熟練技巧，她最終成功調整傘體，化險為夷。薛玉嬌表示，800米是跳傘的安全底線，當時需要在極短時間內做出判斷，壓力極大。

在跳傘隊的5年多時間裡，她經歷了高強度的體能訓練與戶外訓練環境。北京昌平訓練場夏季烈日曝曬、冬季寒風刺骨，但隊員仍需長時間訓練。她的體能成績包括平板支撐5分鐘、引體向上52個、負重深蹲90公斤，以及兩分鐘完成七、八十個俯臥撐，體能表現遠超普通成年男性。

薛玉嬌所在批次最初有20多名女隊員，但半年後因訓練強度過大，多數人選擇退出，最終只剩7人，她也是其中年紀最小的一位。訓練期間，她與隊友參與多項活動，包括長春航空大學開放日編隊表演及武漢世界軍人運動會相關活動。

為配合北京冬奧會保障任務，她還曾用一年時間學習跳台滑雪，並達到專業水平，但最終選擇回到跳傘隊。她表示，自己更喜歡在天空中的感覺，天氣晴朗時甚至能看到地球的邊際線。

2021年8月，因部隊政策改革，薛玉嬌退役。2023年，她來到杭州蕭山，加入長龍航空，成為航空安全員。航空安全員在航班上主要負責檢查安保設備、關注旅客動態、處理客艙糾紛以及排查鋰電池、充電寶等安全隱患，被視為客艙安全的「最後一道防線」。

目前長龍航空共有11名女性航空安全員。為達到與男性空保同等的專業水平，薛玉嬌與隊友參與體能拉練、散打及擒敵術等訓練，並利用休息時間加練。在專項考核中，女子特勤組多個科目取得滿分，部分格鬥與應急處置成績甚至超越男性隊員。

薛玉嬌表示，客艙工作除了安全防控，也需要協調旅客矛盾，例如座椅靠背調整引發的糾紛，她通常會先安撫雙方情緒，再說明相關權利與規則，多數情況都能順利化解。

退伍後，她仍保持良好的體能與競技狀態。2023年，她在杭州退伍軍人健身大賽中獲得個人第二名、團體第一名；2025年在蕭山青年宣講比賽中獲得個人第三名，並在公司安保知識競賽中取得團體第三名。

報導指出，坐在採訪間的薛玉嬌和站上訓練場的她判若兩人，前者溫柔可人，後者英姿颯爽，眼神中透著一股狠勁兒。特別是她把一名強壯的男隊員撂倒那一瞬間的爆發力，透露出「不好惹」的訊號。「抱起180斤的重量沒問題。」薛玉嬌說，有時候自己會故意裝得「高冷」一點，讓自己外表看起來更威嚴些。不過，真要處理一些矛盾，女性的柔和又能巧妙化解問題。

「女孩子怎麼不行了？」談及女性在航空安保領域的發展，薛玉嬌表示，女性同樣能勝任高強度工作，也希望未來有更多女性加入這一行業，在萬米高空守護航班安全。

薛玉嬌如今是一名航空安全員，是客艙安全的「最後一道防線」。(取材自都市快報橙柿互...
薛玉嬌如今是一名航空安全員，是客艙安全的「最後一道防線」。(取材自都市快報橙柿互動)

世報陪您半世紀

上一則

許冠傑、梁錦松受教於他…85歲香港文史學家陳耀南 在澳洲辭世

下一則

涉邪教？香港「揹水一戰」越野賽突喊停 主辦方未交代原因

延伸閱讀

回顧來時路／10歲那年 爸爸說：妳有3個媽媽

回顧來時路／10歲那年 爸爸說：妳有3個媽媽
封面故事／谷愛凌 敢上場就是金牌

封面故事／谷愛凌 敢上場就是金牌
香港女性好威 女警會拆炸彈 中年婦首踏職場就開電車

香港女性好威 女警會拆炸彈 中年婦首踏職場就開電車
劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整