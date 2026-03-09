我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

中國黃金零售價大漲20%至30% 搶購潮仍熱

記者謝守真／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年初國際金價一度突破5595美元/盎司，中國多家黃金珠寶品牌跟進調價，周生生漲5%至15%，潮宏基10%至20%，周大福傳將調15%至30%。（取材南方都市報微博）
2026年初國際金價一度突破5595美元/盎司，中國多家黃金珠寶品牌跟進調價，周生生漲5%至15%，潮宏基10%至20%，周大福傳將調15%至30%。（取材南方都市報微博）

2026年開年以來，中國黃金珠寶市場迎來集體漲價潮，中媒指出，這波漲價潮由周生生率先調價，其後潮宏基、寶蘭、琳朝、老舖黃金等品牌跟進，行業整體漲幅普遍超過10%。其中，又以老鋪黃金20%至30%的漲幅成為焦點，創品牌單次最大漲幅。然而，漲價並未抑制需求，反而引發線上線下同步搶購。

據「36氪」報導，2月27日漲價前最後一天，北京、上海、深圳、杭州等一線城市老鋪黃金門店外排起長隊，顧客清晨就到店等候。北京SKP店員稱「熱門款已斷貨」，仍有消費者等待數小時，只為搶在調價前入手。官方線上旗艦店2月26日開售「每滿1000減100」活動，開售一秒成交額破3億元（人民幣，下同，約4369萬美元），全天成交超10億元。銷售62.75萬元金碗、56.09萬元金葫蘆、30萬元金蟾等收藏級單品在10分鐘內售罄。

此次老鋪黃金調價幅度遠超以往。以部分款式為例，13.39克金鏈款金剛杵由2萬9500元漲至3萬7490元，漲幅27%；51克素金龍牌由8萬6700元漲至11萬3170元，漲幅30.5%。部分消費者將其視為投資品，如漲價前1.5萬元購買的點鑽金球款，在二手平台以1.7萬元轉售。

報導指出，老鋪黃金的高價策略形成「越漲越買」市場共識。品牌自2024年起每年調價2至3次，累計漲幅達64%，整體售價近乎翻倍。老鋪採一口價定價模式，將古法工藝、設計與品牌稀缺性打包計價，不再僅以克價計算。二手市場上，老鋪金飾可按官方折扣回收，熱門款式流通性高。消費者李然表示，2024年底以2.1萬元購入爬藤葫蘆，至今已突破4萬元，漲幅近90%。

同時，據澎湃新聞報導，中國境內的投資金條供應緊張。老廟黃金足金飾品標價每克1607元，較前一日1580元上漲27元/克。消費者反映，多家銀行線上投資金條已顯示無貨，部分網點僅剩50克和100克規格可購，需提前預約提貨。

世報陪您半世紀

上一則

四川德陽廣漢「拉保保」 成地方特色文化旅遊品牌

下一則

秦剛傳貶為副部級提前退休 53歲耿爽被調離外交第一線

延伸閱讀

近88萬元黃金耳機盒賣掉了 周大福：僅有一件 但接受訂製

近88萬元黃金耳機盒賣掉了 周大福：僅有一件 但接受訂製
晶片影響奇瑞星途ET5漲價 中國今年首官宣漲價汽車品牌

晶片影響奇瑞星途ET5漲價 中國今年首官宣漲價汽車品牌
鎢價一年狂飆五倍 未來還會漲？

鎢價一年狂飆五倍 未來還會漲？
萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整