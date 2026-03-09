OpenClaw商機／上門幫「養蝦」…有人幾天就賺26萬

我的頻道

中國新聞組╱北京9日電
在騰訊雲工程師協助下成功「養蝦」的用戶還獲贈一張「小龍蝦出生證明」。（取材自都市快報）
被網友戲稱為「小龍蝦」OpenClaw近期暴紅，能夠真正「接管」電腦執行各種任務，甚至能自動修復程序bug；然而，這款軟件的安裝卻是一場技術考驗，即便是有些編程基礎的年輕人，也常常在安裝過程中卡殼，這種「功能強大但裝不上」的現狀，催生了火爆的付費安裝市場，有從業者甚至宣稱，憑藉這門「養蝦」手藝，短短數日內賺了26萬元。

大公報報導，OpenClaw不僅能「說」，更能「做」，在獲得操作權限後，通過不斷修正它的任務執行過程，最後成為AI「秘書」，只需一句自然語言指令，它便能自主打開瀏覽器搜索數據，幫你寫周報、查網頁、訂餐廳，彷彿給電腦裝上了大腦。

然而，OpenClaw的安裝部署門檻較高，涉及複雜的環境配置和模型接入，不少普通用戶望而卻步。一位嘗試自行部署的用戶吐槽：「下載了三個小時，報錯了20次，最後連命令行都沒跑起來」。這一需求催生了火爆的付費安裝市場，遠程安裝服務價格從幾十元到數百元不等，提供「上門安裝龍蝦」服務的賣家更是批量湧現。

據報導，在網路上，「OpenClaw上門安裝調試」的帖子隨處可見，收費標準五花八門：遠程安裝300元起步，上門服務則從500元到1500元不等，服務內容涵蓋本地部署、調試運行和基礎使用指導。有從業者甚至宣稱，短短數日內憑藉這門手藝賺了26萬元。

但業內人士表示，網絡上有很多趁機牟利的人員，「因為大多數人都是連入門操作都不會，實際上按教程裝也就十幾分鐘就可以。」

根據騰訊QQ開放平台發布的信息，用戶只需通過手機QQ掃碼即可完成開發者帳號註冊，只需點擊一次鼠標即可完成QQ機器人的創建，隨後只需在OpenClaw運行環境中完成簡單配置即可綁定，便能在QQ上與該機器人進行對話。據官方介紹，一個QQ號碼最多可以創建五個獨立的QQ機器人，綁定至OpenClaw環境後即可通過QQ機器人給OpenClaw下達指令。對此，不少網友紛紛表示「QQ又香了」、「AI時代的真正來臨又近了一步」；但也有人表示「太貴了」「用起來還是有點費錢」。

小紅書等內地社交平台上，大量用戶發布「有償求幫助安裝OpenClaw」的帖文。(...
小紅書等內地社交平台上，大量用戶發布「有償求幫助安裝OpenClaw」的帖文。(...
