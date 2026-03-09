我的頻道

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

AI「養龍蝦」暴紅 工信部警示OpenClaw風險：恐越權操作

中國新聞組／北京9日電
開源AI智能體工具OpenClaw因圖標是紅色龍蝦被大家稱為「龍蝦」。（取材自正觀新聞 ）
人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在中國掀起熱潮，從九歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養龍蝦」操作，小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升；不過中國官方近期指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮的同時，務必注意安全防護。

「現在大家急得不得了，生怕沒有『養』上『龍蝦』。」大公報報導，在全國兩會廣東代表團小組會議上，全國人大代表、中國工程院院士高文道出了當前OpenClaw的爆發式流行。不同於只能在網頁裡聊天的各種AI應用，OpenClaw是一款「接管電腦」的「數字助手」式開源AI智能體，能接管用戶鍵鼠權限，直接調用系統API完成任務。

OpenClaw是一款開源AI智能體，其通過整合多渠道通信能力與大語言模型，構建具備持久記憶、主動執行能力的定製化AI助手，高文解釋，「龍蝦」實際上是一個入口，後面接入了很多大模型。用戶通過一個界面就能使用不同模型的能力，非常方便。

熱潮之下，網路安全也面臨全新挑戰。近日，工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台監測發現，OpenClaw開源AI智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，極易引發網絡攻擊、信息洩露等安全問題。建議相關單位和用戶在部署和應用OpenClaw時，充分核查公網暴露情況、權限配置及憑證管理情況，防範潛在網路安全風險。

騰訊雲相關工作人員則表示，「由於OpenClaw擁有相當高的權限，它也會存在一些安全性的風險。若部署在本地電腦，可能出現錯誤刪除本地文件、洩露隱私信息等問題。」雲服務器相對隔離的環境可有效規避此類風險，「OpenClaw在雲端環境中完成網頁瀏覽、消息發送等所有操作，與本地文件隔離，不會動用本地數據，既能避免不懂技術的用戶被竊取信息、誤刪文件，也能防止被黑客劫持或利用漏洞。」

為了搶抓智能經濟發展機遇，深圳福田一批公務員已正式「養」上專屬「政務龍蝦」，開啟人機協同辦公新模式。這款福田區升級的AI數智員工2.0，已在政務外網完成本地化部署，為基層工作減負增效。為保障安全，每隻「政務龍蝦」都有在編公務員作為「監護人」，嚴格遵循相關管理辦法。

深圳龍崗則在7日推出了「龍蝦十條」新政─「深圳市龍崗區支持OpenClaw&OPC發展的若干措施（徵求意見稿）」，擬以「零成本啟動」為核心亮點，鼓勵平台企業打造「龍蝦服務區」，擬為開發者免費提供OpenClaw部署服務。政府將對平台給予相應補貼，並助「一人公司」低成本啟動AI創業。

●啥是「養龍蝦」？

「養蝦」的過程中，雲服務器就像是「蝦塘」，大模型就像是「飼料」，兩者缺一不可。用Token「餵龍蝦」，就會令AI「愈長愈好」。所謂Token（詞元），是AI理解語言的單位，模型處理文本時會把文字切分成一個個Token，問AI一個問題，AI回答一段話，消耗的就是Token。（資料來源：香港大公報）

由奧地利工程師史坦柏格創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）...
