我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

人臉驗證時記得穿衣服 專家：洗澡時別做 會全身被看光

中國新聞組／上海9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
某「人臉」驗證系統能拍到的區域，包括了上半身。（取材自微博）
某「人臉」驗證系統能拍到的區域，包括了上半身。（取材自微博）

中國近年在愈來愈多的領域實現領先全球的「人臉驗證」（又稱人臉識別、刷臉），引來諸多爭議與質疑，也鬧出不少笑話。3月8日，復旦大學教授、中國科學院博士張軍平表示，人臉識別上傳的圖像除了人臉，還包括攝像頭視野內的全部區域，所以提醒大家，人臉驗證時，千萬要穿衣服，「洗澡的時候不要去做人臉識別」。

據羊城晚報報導，人臉驗證在當今社會非常普遍，幾乎所有的在線操作都需要通過人臉驗證來確保帳戶安全。隨著微信支付寶成為主要支付工具，人們的大部分積蓄都存放在網絡帳戶中，帳戶安全尤為重要。

張軍平昨天談到人臉驗證話題時表示，在進行人臉驗證時一定要穿好衣服，因為雖然手機上顯示的只是一個圓形區域，但實際上攝像頭會拍攝到整個畫面，這樣做的目的是為了更好地定位人臉並完成識別。

「你以為只拍了張臉其實上半身全拍進去了，很多人不知道人臉識別上傳的不僅僅是人臉框裡的畫面，而是攝像頭視野內的全部區域，那個圓形小點只是個『掩碼』，不是遮罩」，張軍平說，所以他提醒，為避免攝像頭「全部都看到了」，下次刷臉前先看看自己衣服穿沒穿好，「千萬要穿衣服，洗澡的時候不要去做人臉識別」，別等上傳了才後悔。

儘管人臉識別過程中會拍攝到全身，但隱私保護措施相當嚴格。視頻數據僅上傳至雲端系統進行審核識別，並不會被保存下來，因此用戶的隱私不會被洩露。張軍平認為，即使在洗澡時不小心進行了人臉識別，也不必過於擔心隱私問題。除非誤入釣魚網站並進行了人臉識別，否則正常使用官方軟件是不會導致隱私洩露的。

不過，中國電子技術標準化研究院網絡安全研究中心測評實驗室副主任何延哲認為，從技術角度來說，人臉識別的圖像被其他人看到的可能性是客觀存在的。法規對企業有制約作用，但不能保證整個流程中沒有人違規。

「人臉識別上傳的圖像不僅僅包括人臉部分，而是攝像頭視野內的全部區域，這是常識」，何延哲認為，「不穿衣服進行人臉識別被後台看到」問題的解決，思路不在法規，而是在每一個用戶。

張軍平的提醒隨即上了微博熱搜榜，引發熱議，網友們紛紛留言：「啊，那我在廁所認證的是什麼」，「不標明不提示，讓人誤以為只顯示了面部區域而毫不設防，這無疑是詐騙」，「既然只看圓框裡的，為啥技術上不剪裁？」，「軟件該改，天天盯著消費者，他們幾個意思啊到底」，「那就別叫人臉認證啊」，「這難道不應該有提醒標示嗎？」，「就不穿，就是想看誰要看」。

世報陪您半世紀

人臉識別 支付寶 微信

上一則

王毅警告高市：中國的台灣地區出了事 日本無權介入

下一則

AI浪潮 中國這所大學砍掉翻譯、攝影等16個專業 網炸鍋

延伸閱讀

封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己

封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己
爆炸中躲衛生間趕稿…中駐伊朗女記者：人性是記錄原點

爆炸中躲衛生間趕稿…中駐伊朗女記者：人性是記錄原點
美國人愛黑色

美國人愛黑色
不動就會被罰款 環衛工受困「電子鐐銬」

不動就會被罰款 環衛工受困「電子鐐銬」

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整