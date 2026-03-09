人臉驗證時記得穿衣服 專家：洗澡時別做 會全身被看光

某「人臉」驗證系統能拍到的區域，包括了上半身。（取材自微博）

中國近年在愈來愈多的領域實現領先全球的「人臉驗證」（又稱人臉識別 、刷臉），引來諸多爭議與質疑，也鬧出不少笑話。3月8日，復旦大學教授、中國科學院博士張軍平表示，人臉識別上傳的圖像除了人臉，還包括攝像頭視野內的全部區域，所以提醒大家，人臉驗證時，千萬要穿衣服，「洗澡的時候不要去做人臉識別」。

據羊城晚報報導，人臉驗證在當今社會非常普遍，幾乎所有的在線操作都需要通過人臉驗證來確保帳戶安全。隨著微信 和支付寶 成為主要支付工具，人們的大部分積蓄都存放在網絡帳戶中，帳戶安全尤為重要。

張軍平昨天談到人臉驗證話題時表示，在進行人臉驗證時一定要穿好衣服，因為雖然手機上顯示的只是一個圓形區域，但實際上攝像頭會拍攝到整個畫面，這樣做的目的是為了更好地定位人臉並完成識別。

「你以為只拍了張臉其實上半身全拍進去了，很多人不知道人臉識別上傳的不僅僅是人臉框裡的畫面，而是攝像頭視野內的全部區域，那個圓形小點只是個『掩碼』，不是遮罩」，張軍平說，所以他提醒，為避免攝像頭「全部都看到了」，下次刷臉前先看看自己衣服穿沒穿好，「千萬要穿衣服，洗澡的時候不要去做人臉識別」，別等上傳了才後悔。

儘管人臉識別過程中會拍攝到全身，但隱私保護措施相當嚴格。視頻數據僅上傳至雲端系統進行審核識別，並不會被保存下來，因此用戶的隱私不會被洩露。張軍平認為，即使在洗澡時不小心進行了人臉識別，也不必過於擔心隱私問題。除非誤入釣魚網站並進行了人臉識別，否則正常使用官方軟件是不會導致隱私洩露的。

不過，中國電子技術標準化研究院網絡安全研究中心測評實驗室副主任何延哲認為，從技術角度來說，人臉識別的圖像被其他人看到的可能性是客觀存在的。法規對企業有制約作用，但不能保證整個流程中沒有人違規。

「人臉識別上傳的圖像不僅僅包括人臉部分，而是攝像頭視野內的全部區域，這是常識」，何延哲認為，「不穿衣服進行人臉識別被後台看到」問題的解決，思路不在法規，而是在每一個用戶。

張軍平的提醒隨即上了微博熱搜榜，引發熱議，網友們紛紛留言：「啊，那我在廁所認證的是什麼」，「不標明不提示，讓人誤以為只顯示了面部區域而毫不設防，這無疑是詐騙」，「既然只看圓框裡的，為啥技術上不剪裁？」，「軟件該改，天天盯著消費者，他們幾個意思啊到底」，「那就別叫人臉認證啊」，「這難道不應該有提醒標示嗎？」，「就不穿，就是想看誰要看」。