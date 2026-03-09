AI浪潮 中國這所大學砍掉翻譯、攝影等16個專業 網炸鍋

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
央視2026年春晚節目使用Seedance 2.0模型，讓舞台變成可呼吸、可生長的動態空間。（ 圖／本報北京傳真）
中國傳媒大學（以下簡稱「中傳」）黨委書記廖祥忠近日一番談話，嚇壞了不少網友。廖祥忠說，中傳已一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向，因為未來將是「人機分工時代」，必須做課堂革命。話題衝上熱搜，在多個社群平台引發熱議，網友炸鍋，不少網友哀號「啥都要被AI（人工智能）替代了，以後就業咋辦啊」。

據荔枝新聞報導，近日，全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，Seedance 2.0出現之後，「我感到非常震驚」，他認為未來應定義為「人機分工時代」，教育需聚焦人機協同，淘汰重複性教學，將資源轉向智能傳播、數字媒體等新興交叉領域。

他指出，AI翻譯工具已實現多語種精準實時轉換，AI繪畫可高效生成商業級圖像，傳統技能培養模式無法滿足行業需求。中傳順應AI時代趨勢，正在做課堂革命應對。

廖祥忠表示，課堂必須徹底重構，老師需要搞清自己（這門課）在整個知識體系當中承擔什麼作用，「形式改變、內容改變，還要改變思路。這門課知識點是哪裡？難點在哪裡？和未來的對接點在哪裡？還要解決破解之道，剩下的交給AI，讓學生去學習」。

中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，中傳已砍掉翻譯攝影等16個專業。（取材自央視）
校方指出，教師需從知識傳授者轉為「引導者」，明確課程在知識體系中的作用、難點及與產業對接點，基礎知識點交給AI處理。課堂形式將變為「教師設關卡、學生帶AI闖關」，教師承擔「篩子」功能（辨析AI答案的漏洞）和「火種」角色（點燃學生好奇心與熱愛）。專注培養AI無法替代的能力，如批判性思考、跨文化溝通、創意審美和跨學科整合能力，例如，翻譯專業學生可側重策略設計而非語言轉換。

中傳裁撤的16個專業包括翻譯、攝影、漫畫、視覺傳達設計、新媒體藝術等藝術類主導專業，以及國際經濟與貿易、社會學等非藝術類方向；增設「遊戲藝術設計」專業，取代原「動畫」；合併音樂學與音樂學為「音樂學（音樂編導與傳播方向）」。

廖祥忠這番談話在網上引來熱烈討論，沒多久就衝上微博熱搜前三，把不少網友嚇壞了：「啊……中傳都在砍專業了，這以後就業怎麼辦啊」，「別的我都還能理解，攝影被砍是什麼意思？AI的構圖水平真的很爛啊」，「留給人類的工作到底還有多少？」，「咋辦啊，以後啥都要被AI替代了」，「政府大力發展AI同時又要救失業率，可能嗎？」。

也有網友表示贊同，稱AI翻譯又快又準，AI繪畫能24小時不睡覺，如果大學還抱著舊課本教學生怎麼當「人肉工具」，才是對學生最大的不負責。期待「人機共生」的新世界裡，AI幫人擺脫重複勞動，老師真正成為「靈魂的擺渡人」。

中國傳媒大學是中國教育部直屬的首批「雙一流」建設高校，「211工程」重點建設大學，「985工程優勢學科創新平台」重點建設高校。

