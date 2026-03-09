我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春夏出遊季將至 紐約州提醒慎防旅遊詐騙

荷莫茲海峽持續關閉 200美元油價不再是不可能

安徽4歲女童血壓飆高就醫 「女兒變兒子」 全世界百餘例

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖，非新聞當事人。（取材自潮新聞）
示意圖，非新聞當事人。（取材自潮新聞）

安徽一名4歲女童因睡覺總是打呼嚕，家長為她測量血壓遠超正常值，隨後帶她到醫院就診，沒想到經進一步檢查後發現，女童在染色體性別上是男孩。醫師表示，這是一種罕見病，全世界僅報導160餘例。「女兒變兒子」這個結果讓女童父母難以接受，目前先安排女兒通過激素治療控制因疾病導致的高血壓，後續再決定是否進行性別手術。

據春城晚報報導，中國科大附一院（安徽省立醫院）近日出現一個罕見病例。安徽4歲女孩涵涵（化名）因睡覺總是打呼嚕，家長帶她進行了「睡眠監測」。檢查前常規測量血壓發現，涵涵血壓為147/93mmHg，遠超正常值，隨後到中國科大附一院就診。

檢查發現，涵涵染色體核型檢查結果為46，XY，而正常女性的染色體應該是46，XX，這意味著，涵涵在染色體性別上是男孩。這個結果讓涵涵父母難以接受，明明性格、外貌及外生殖器都是女孩的特徵。

兒科副主任醫師熊梅表示，女童得的是一種罕見病，17α-羥化酶缺乏症。目前這種疾病全世界僅報導160餘例，國內報導約60餘例。該病例大多數為生育年齡的成年人，多因「不孕」、「原發性閉經」等原因就診，像涵涵這樣在兒童期早期診斷的病例極為少見。

「雖然這是一種終身性疾病，但通過規範治療，孩子也可以擁有美好的人生」，熊梅告訴涵涵父母，可以通過激素替代治療和選擇性別進行手術治療。

目前，涵涵正通過激素治療控制因疾病導致的高血壓，後續需要選擇性別進行手術。醫院提示，17α-羥化酶缺陷症雖然罕見，但不應被忽視，及時診斷和治療，可以很大程度改善患兒預後。

世報陪您半世紀

上一則

華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

延伸閱讀

俄州婦溺斃4歲兒 判精神錯亂無罪

俄州婦溺斃4歲兒 判精神錯亂無罪
把兒子獻給上帝 俄州婦溺斃4歲兒 法院判精神錯亂無罪

把兒子獻給上帝 俄州婦溺斃4歲兒 法院判精神錯亂無罪
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整
美簽遭熊孩子塗鴉 還被寫上3個字 中國男上不了飛機

美簽遭熊孩子塗鴉 還被寫上3個字 中國男上不了飛機