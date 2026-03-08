我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

中國2月CPI年增1.3% 創近三年新高 PPI跌幅收窄

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國2月CPI年增1.3%，創近三年新高。（取材自中國國家統計局官網）
中國2月CPI年增1.3%，創近三年新高。（取材自中國國家統計局官網）

中國國家統計局今（9）日公布，2月居民消費價格指數（CPI）較去年同期上漲1.3%，較1月的0.2%明顯回升，為近三年新高。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2月CPI回升主是要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響。

董莉娟表示，中國2月CPI漲幅由上月的0.2%擴大至1.3%，為近三年來最高。其中，服務價格上漲1.6%，漲幅比上月擴大1.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.75個百分點。服務中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格由上月下降轉為分別上漲29.1%、19.8%、12.5%和5.4%。

另，工業消費品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，黃金飾品價格上漲76.6%，漲幅小幅回落；家用器具、家庭日用雜品和服裝價格分別上漲5.3%、2.6%和2.0%。

食品中，鮮菜、牛肉、羊肉和鮮果價格漲幅在5.9%至10.9%之間，漲幅比上月均有所擴大，合計影響CPI同比上漲約0.41個百分點；豬肉和雞蛋價格分別下降8.6%和3.0%，降幅比上月均有收窄，合計影響CPI同比下降約0.18個百分點。

2月中國工業生產者出廠價格指數（PPI）年比下降0.9%，降幅較上月收窄0.5個百分點，為去年6月以來最高水準。董莉娟表示，中國全國PPI已連續三個月降幅收窄，國內宏觀政策集成效應持續顯現，部分行業價格呈積極變化。

針對PPI跌幅持續縮窄，董莉娟指出，首先是現代化產業體系加快建設，相關行業價格年比上漲。「AI＋」蓬勃發展，電子元件及電子專用材料製造價格上漲4.9%，控制微電機價格上漲1.6%，服務消費機器人製造價格上漲0.7%。

其次是市場競爭秩序持續優化，部分行業價格年比企穩回升。重點行業產能治理與「內捲式」競爭綜合整治持續顯效，光伏設備及元器件製造價格上漲3.2%，漲幅比上月擴大2.7個百分點；鋰離子電池製造價格由上月下降1.1%轉為上漲0.2%，為月度同比連降33個月後首次上漲。

受春節等因素影響，中國大陸2月CPI上漲1.3%，較1月的0.2%明顯回升，但這...
受春節等因素影響，中國大陸2月CPI上漲1.3%，較1月的0.2%明顯回升，但這是否意味中國將擺脫通縮陰霾仍待觀察。（新華社）

世報陪您半世紀

上一則

AI時代到來 中國傳媒大學砍掉翻譯、攝影等16個專業

延伸閱讀

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應
穀物、肉品、植物油變貴了 全球糧食價格反彈

穀物、肉品、植物油變貴了 全球糧食價格反彈
兩會／35年最低 中國今年GDP增長目標4.5-5%

兩會／35年最低 中國今年GDP增長目標4.5-5%
原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩

原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整