中國2月CPI年增1.3% 創近三年新高 PPI跌幅收窄

中國2月CPI年增1.3%，創近三年新高。（取材自中國國家統計局官網）

中國國家統計局今（9）日公布，2月居民消費價格指數（CPI）較去年同期上漲1.3%，較1月的0.2%明顯回升，為近三年新高。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2月CPI回升主是要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響。

董莉娟表示，中國2月CPI漲幅由上月的0.2%擴大至1.3%，為近三年來最高。其中，服務價格上漲1.6%，漲幅比上月擴大1.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.75個百分點。服務中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格由上月下降轉為分別上漲29.1%、19.8%、12.5%和5.4%。

另，工業消費品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，黃金飾品價格上漲76.6%，漲幅小幅回落；家用器具、家庭日用雜品和服裝價格分別上漲5.3%、2.6%和2.0%。

食品中，鮮菜、牛肉、羊肉和鮮果價格漲幅在5.9%至10.9%之間，漲幅比上月均有所擴大，合計影響CPI同比上漲約0.41個百分點；豬肉和雞蛋價格分別下降8.6%和3.0%，降幅比上月均有收窄，合計影響CPI同比下降約0.18個百分點。

2月中國工業生產者出廠價格指數（PPI）年比下降0.9%，降幅較上月收窄0.5個百分點，為去年6月以來最高水準。董莉娟表示，中國全國PPI已連續三個月降幅收窄，國內宏觀政策集成效應持續顯現，部分行業價格呈積極變化。

針對PPI跌幅持續縮窄，董莉娟指出，首先是現代化產業體系加快建設，相關行業價格年比上漲。「AI＋」蓬勃發展，電子元件及電子專用材料製造價格上漲4.9%，控制微電機價格上漲1.6%，服務消費機器人製造價格上漲0.7%。

其次是市場競爭秩序持續優化，部分行業價格年比企穩回升。重點行業產能治理與「內捲式」競爭綜合整治持續顯效，光伏設備及元器件製造價格上漲3.2%，漲幅比上月擴大2.7個百分點；鋰離子電池製造價格由上月下降1.1%轉為上漲0.2%，為月度同比連降33個月後首次上漲。