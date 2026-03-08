我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

AI時代到來 中國傳媒大學砍掉翻譯、攝影等16個專業

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國傳媒大學黨委書記廖祥忠在中國全國「兩會」期間透露，因應AI時代到來，去年該校一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向。（取材自中國傳媒大學官網）
中國傳媒大學黨委書記廖祥忠在中國全國「兩會」期間透露，因應AI時代到來，去年該校一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向。（取材自中國傳媒大學官網）

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，中國全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向。因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

中國傳媒大學成立於1954年，是中共建政後創辦的第一所傳媒類高校，其前身為北京廣播學院，現為中國教育部直屬首批「雙一流」建設高校，中國眾多知名媒體人均出自該校。

據央視新聞8日晚報導，廖祥忠在中國全國兩會期間說，「形式改變、內容改變，還要改變思路。這門課知識點是哪裡？難點在哪裡？和未來的對接點在哪裡？還要解決破解之道，剩下的交給AI，讓學生去學習。」

廖祥忠提到，今年Seedance 2.0出現以後，他感到非常震驚，以後何去何從。

中國傳媒大學除2026年預計砍掉16個本科專業和方向，《IT之家》查詢中國傳媒大學官網公告發現，該校2025年就曾公告擬撤銷本科專業包括國際經濟與貿易、社會學等七個專業。

浙江日報旗下新媒體《潮新聞》日前則報導，吉林大學也已停招19個專業，當中六個專業屬藝術學類專業。據悉，中國已有多所大學如川大、同濟、湖大等985相繼停招、撤銷部分藝術類專業。

報導稱，AI對很多領域的衝擊很大，藝術設計領域受到的衝擊尤為明顯，AI繪畫工具能快速完成初期概念設計與素材生成，基礎美工、標準化建模等崗位需求正被壓縮，這是產業轉型過程中、新技術出現後必然會出現的替代效應。

2025年6月，中國教育部高等教育司發布《關於開展2025年度普通高等學校本科專業設置工作的通知》，提出要以國家戰略、市場需求和科技發展為牽引優化專業設置。把優化專業設置作為高等教育改革重點，科學調整專業設置和人才培養模式，深化新工科、新醫科、新農科、新文科建設，推動課程體系與教學內容重塑。

世報陪您半世紀

上一則

兩會／華春瑩試用化橘紅：潤喉舒服、連吃2顆

延伸閱讀

雷軍：AI時代 未來人類每周只需工作3天、每天2小時

雷軍：AI時代 未來人類每周只需工作3天、每天2小時
月薪破萬但需博士學歷 上海氣功研究所徵才 網：上班即修仙？

月薪破萬但需博士學歷 上海氣功研究所徵才 網：上班即修仙？
坦言AI對就業帶來「深刻影響」 中國人社部長：正在研究相關政策

坦言AI對就業帶來「深刻影響」 中國人社部長：正在研究相關政策
中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整