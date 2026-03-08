我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

新能源技術之爭 比亞迪談換電與閃充：殊途同歸

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比亞迪近日發布第二代刀片電池。（取材自新京報）
比亞迪近日發布第二代刀片電池。（取材自新京報）

比亞迪近日發布第二代刀片電池與閃充技術，充電時間最快僅需5分鐘即可達70%，9分鐘可充滿97%，掀起業界對「換電模式與閃充模式之爭」的討論。對此，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛表示，兩種技術路線各有優勢，都是為促進油轉電的不同解決方案，業界應「百花齊放，殊途同歸」。

李雲飛8日在微博發布針對關於「換電模式與閃充模式之爭」問題的回應。他在影片中指出，覺得閃充和換電都挺好的，比亞迪這麼多技術、產品、品牌，其實就是為了給客戶更多的選擇。同樣的，對於業界來說，「我覺得就是百花齊放，殊途同歸」，看起來閃充和換電是不一樣的路線，但這兩個共同路線都是促進油轉電。

李雲飛續稱，因為換電其實也是為了解決很多用戶覺得充電慢的問題，所以採用了這樣的方案。比亞迪則是用另一個方案，所以他覺得是殊途同歸。他再次強調，「大家的目標都是為了促進由轉電，這是殊途同歸的」。

快科技指出，比亞迪於5日發布第二代刀片電池及閃充技術，宣稱電池從10%充至70%僅需5分鐘，10%充至97%需9分鐘，刷新全球量產最快紀錄。配套閃充樁單槍峰值功率可達1500kW。

新浪科技指出，王傳福在發布會上表示，中國超過70%的石油依賴進口，相當大一部分經過荷莫茲海峽和馬六甲海峽運來，全國70%的石油都用於交通領域，是中國石油資源的現實情況。

王傳福指出，中國油少電多，用新能源汽車取代燃油車不是選題，而是關乎國家能源安全與長遠發展的必答題。他強調，要「讓充電和加油一樣快，5分鐘充好，9分鐘充飽。」最後20%才是充電技術最難突破的一段，二代刀片電池就是要突破這個區間，讓用戶充的電更多、時間更短。「這是全球量產最快的充電速度，前所未有。」

至於大陸市場的產業內換電方面，主要推動企業為蔚來，其主要採用第四代換電站，支持自動駕駛進站換電，最快3分鐘完成，且無需下車操作，同時同步檢測電池健康，以解決車主對電池能量衰減及故障的擔憂。

此外，比亞迪閃充中國戰略規畫顯示，預計至2026年底，將建成2萬座閃充站、1.8萬座閃充站中站及2000座閃充高速站，其中首批1000座閃充高速站將於「五一」前建成。

比亞迪近日發布二代刀片電池與閃充技術，品牌及公關處總經理李雲飛稱換電與閃充各有優...
比亞迪近日發布二代刀片電池與閃充技術，品牌及公關處總經理李雲飛稱換電與閃充各有優勢，業界應「百花齊放，殊途同歸」。（截自李雲飛微博影片）

世報陪您半世紀

微博

上一則

中國是否設有「統一時間表」？王毅這樣說…

下一則

觀察站／美斬首哈米尼 也推遲2027中共武統台灣時間點

延伸閱讀

比亞迪2月銷量跌逾4成 創疫情以來最大跌幅

比亞迪2月銷量跌逾4成 創疫情以來最大跌幅
兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代

兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代
和加油一樣快…比亞迪發布第二代刀片電池：9分鐘充飽

和加油一樣快…比亞迪發布第二代刀片電池：9分鐘充飽
中白髮院士談缺電問題：美建電廠 比馬斯克上太空還難

中白髮院士談缺電問題：美建電廠 比馬斯克上太空還難

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚