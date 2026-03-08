我的頻道

睡不飽引焦慮 日光節約時間啟動隔天 美股常下跌

長島9位女藝術家 用畫作說故事

美簽遭熊孩子塗鴉 還被寫上3個字 中國男上不了飛機

中國新聞組／北京8日電
男子的美國簽證被塗汙，還被寫上「大傻子」。（小紅書視頻截圖）
男子的美國簽證被塗汙，還被寫上「大傻子」。（小紅書視頻截圖）

出國旅行，護照簽證都是必備資料，且禁止汙損，近日中國一名男子卻遇到自己的美國簽證被親戚熊孩子塗汙，還寫上「大傻子」，害他原訂的美國之行直接泡湯。男子事後致電親戚理論，沒想到對方稱初中的孩子「還小」、「不知道是重要文件」，還要他「不要一有事情就發在網上」，並想用5000元（人民幣，下同，約728美元）打發。

綜合香港01等媒體報導，該名男子近日在小紅書PO文，稱自己最近準備前往美國，之後到印尼峇里島和父母慶生，沒想到他到了機場後，發見美國簽證被完全塗汙，甚至還寫上「大傻子」，地勤見狀笑爆，拒絕讓他上機。

男子知道是親戚孩子所為，隨即致電親戚理論，對方聲稱「不懂事」，男子一時之間沒有辦法，只能先回家，才驚見印尼盾和申根簽證同樣遭殃。

男子後續發文踢爆，稱親戚這名正讀初中的獨生子相當頑劣，2025年上門見到他購買的Labubu，「熊孩子就吵起來了，意思是送給他」。男子沒有答應，小孩立即哭鬧尖叫，「然後直接拿著遙控器往頂上丟」，打破價值30萬的水晶燈。

到了翌日，親戚再稱孩子「真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件」，願意賠錢；但要求男子刪除在網上有關此事的帖文，「萬一被同學和班主任刷到了，會影響到成績」、「不要一有事情就發在網絡上」，並想用5000元打發。

原PO和親戚的對話截圖。（取材自小紅書）
原PO和親戚的對話截圖。（取材自小紅書）

除此之外，對方還使出情勒大法，稱「哭了一晚上」、「氣到頭痛又犯」需要服藥，哀求男子「行善積福」。隨後又提及男子「老大不小了，早點結婚」，他們屆時「包個大紅包」。

相關發文引起網友熱烈討論，一面倒支持男子追討賠償，「哥，你有考慮過上法庭嗎」、「太誇張啦，看了好生氣」、「國中？我以為幼兒園」、「國中還能幹這種事情」。男子最後揭開事件結局，表示「水晶燈賠了兩個。護照沒收已刪除好友」。

簽證 護照

700元起家…90後單親媽擺攤年賺千萬 今年「小目標」1億

OpenClaw中國爆紅 官方警示存高風險：或越權操作

南加華裔不懼戰火遊中東 被迫藏美國護照改稱中國公民

51歲周迅親密摟新歡？ 被拍到的紫衣男酷似梁朝偉

男子手持鐵鍬闖中餐館 襲擊華人老板「要殺死所有人」

遼寧男2天買59瓶山茶油 「碰瓷式打假」曝結果

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI
2026-03-05 21:51

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
2026-03-03 22:28

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
2026-03-02 15:02

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

