美簽遭熊孩子塗鴉 還被寫上3個字 中國男上不了飛機

男子的美國簽證被塗汙，還被寫上「大傻子」。（小紅書視頻截圖）

出國旅行，護照 和簽證 都是必備資料，且禁止汙損，近日中國一名男子卻遇到自己的美國簽證被親戚熊孩子塗汙，還寫上「大傻子」，害他原訂的美國之行直接泡湯。男子事後致電親戚理論，沒想到對方稱初中的孩子「還小」、「不知道是重要文件」，還要他「不要一有事情就發在網上」，並想用5000元（人民幣，下同，約728美元）打發。

綜合香港01等媒體報導，該名男子近日在小紅書PO文，稱自己最近準備前往美國，之後到印尼峇里島和父母慶生，沒想到他到了機場後，發見美國簽證被完全塗汙，甚至還寫上「大傻子」，地勤見狀笑爆，拒絕讓他上機。

男子知道是親戚孩子所為，隨即致電親戚理論，對方聲稱「不懂事」，男子一時之間沒有辦法，只能先回家，才驚見印尼盾和申根簽證同樣遭殃。

男子後續發文踢爆，稱親戚這名正讀初中的獨生子相當頑劣，2025年上門見到他購買的Labubu，「熊孩子就吵起來了，意思是送給他」。男子沒有答應，小孩立即哭鬧尖叫，「然後直接拿著遙控器往頂上丟」，打破價值30萬的水晶燈。

到了翌日，親戚再稱孩子「真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件」，願意賠錢；但要求男子刪除在網上有關此事的帖文，「萬一被同學和班主任刷到了，會影響到成績」、「不要一有事情就發在網絡上」，並想用5000元打發。 原PO和親戚的對話截圖。（取材自小紅書）

除此之外，對方還使出情勒大法，稱「哭了一晚上」、「氣到頭痛又犯」需要服藥，哀求男子「行善積福」。隨後又提及男子「老大不小了，早點結婚」，他們屆時「包個大紅包」。

相關發文引起網友熱烈討論，一面倒支持男子追討賠償，「哥，你有考慮過上法庭嗎」、「太誇張啦，看了好生氣」、「國中？我以為幼兒園」、「國中還能幹這種事情」。男子最後揭開事件結局，表示「水晶燈賠了兩個。護照沒收已刪除好友」。