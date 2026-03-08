我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

漲2倍…年輕人搶買「老北京玲娜貝兒」 迪士尼為何不告？

中國新聞組╱北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大爺的創作靈感，來源於女生包上掛的玲娜貝兒。（取材自36氪/東方IC圖）
大爺的創作靈感，來源於女生包上掛的玲娜貝兒。（取材自36氪/東方IC圖）

「老北京玲娜貝兒」近日被年輕人捧紅，漲價200%都有人搶著買，作品出自一位大爺，他在什剎海邊默默地刻了十年木雕，因為「玲娜貝兒」掛件外形過於抽象，原本無人問津，然而如今不少年輕人搶著買單，價格從20元漲到了58元，在二手平台上的價格甚至已經高達75元。

齊魯晚報報導，有博主在社交平台發文稱，在大爺的攤位一眼看到了一個似貓非狐的「醜東西」，感覺醜萌精怪，「感覺弄丟了它會自己找回來」。她好奇地問大爺這是什麼動物？大爺說，這是他看到路過的小女孩包上掛的掛件，感覺很可愛，就雕了出來。

在北京什剎海邊默默地刻了十年木雕、無人問津的大爺，他雕刻的玲娜貝兒掛件，「抽象到迪士尼認不出」，突然風靡全網，大爺說這是照著玲娜貝兒雕的，擁有西半球最強法務部的迪士尼都不敢起訴，因為起訴前，迪士尼得先承認，這個潦草的眯縫眼小妖怪，真的是那隻粉色的可愛小狐狸。

掌握地利優勢的北京潮人紛紛到什剎海排隊，和黃牛競爭搶購。1月底到北京旅遊的胡雨，專門安排半天到什剎海「蹲點」大爺出攤。胡雨搶購的那一天，大爺的木雕已經供不應求，漲價到一個40元。

胡雨在到什剎海之前也只是抱著獵奇的心態去看一看，當大爺在攤位前悠悠坐下，在簡陋的墊布上擺出那些「四不像」小掛件時，胡雨發現，很多人並不只是為了這個掛件而來。幾乎每個在攤前選購的人，都會先拿起一個木雕，猜測片刻後，向大爺求證，「大爺，這個是蛇嗎？」「這是龍。」「那這個呢，是牛嗎？」「這是羊。」在胡雨看來，整個購買過程裡，最有意思的部分不是挑選，而是「猜這個東西到底是什麼」。無論你多麼驚奇、如何反駁，大爺都淡淡地接受，然後說一句「但我雕的是xx」，頗具信念感。

報導指出，大爺每天乘坐公交車來什剎海出攤，從下公交起，就有好幾個排隊的年輕人簇擁著他，以求第一個買到抽象版「玲娜貝兒」。

大爺的抽象雕刻風格，也被網友稱為「後海畢加索」。社交媒體上甚至出現了四年前的顧客，現身認領自己超前的審美。

據報導，幾年前，大爺的攤位幾乎無人問津，颳著沙塵暴的北京街頭，他一個人在角落裡做木雕，面前擺的還是這些桃木掛件。博主的評論區幾乎成了老顧客們的認親會，需要仔細辨認一番才能認出來的小貓、小狗、小雞濟濟一堂。沒想到，小眾愛好者的大型團建招來了更多知音：「醜萌醜萌的，莫名其妙就很想買」「因為長得實在太詭異，所以買來送朋友了」，甚至有人買來鎮宅辟邪，「古有鍾馗鎮宅，今有醜木雕保平安」。

因為產能跟不上，大爺前段時間將「玲娜貝兒」的價格，從20元上調到了58元，依然一「貝」難求。在二手平台上，大爺木雕的價格甚至已經高達75元。

漲價200%也要買，年輕人捧紅「老北京玲娜貝兒」。（取材自新周刊）
漲價200%也要買，年輕人捧紅「老北京玲娜貝兒」。（取材自新周刊）

在攤位前挑選的人，都會跟大爺說幾句話。（取材自新周刊）
在攤位前挑選的人，都會跟大爺說幾句話。（取材自新周刊）

世報陪您半世紀

迪士尼

上一則

水煎包5毛、胡辣湯3元 上海小吃店被全網催開門營業

下一則

中國多城取消「女神節」 婦女節正名掀話題 閱讀量破億

延伸閱讀

愈漲愈買？中國黃金零售價大漲20%至30%引搶購潮

愈漲愈買？中國黃金零售價大漲20%至30%引搶購潮
擺攤賣「蛋烘糕」虧錢 趙露思自嘲：不是那塊料

擺攤賣「蛋烘糕」虧錢 趙露思自嘲：不是那塊料
保命主義興起 盤點新時代消費11趨勢

保命主義興起 盤點新時代消費11趨勢
安徽女網紅連住酒店3年花20萬 換來打掃阿姨1句話吐槽

安徽女網紅連住酒店3年花20萬 換來打掃阿姨1句話吐槽

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚