漲2倍…年輕人搶買「老北京玲娜貝兒」 迪士尼為何不告？

大爺的創作靈感，來源於女生包上掛的玲娜貝兒。（取材自36氪/東方IC圖）

「老北京玲娜貝兒」近日被年輕人捧紅，漲價200%都有人搶著買，作品出自一位大爺，他在什剎海邊默默地刻了十年木雕，因為「玲娜貝兒」掛件外形過於抽象，原本無人問津，然而如今不少年輕人搶著買單，價格從20元漲到了58元，在二手平台上的價格甚至已經高達75元。

齊魯晚報報導，有博主在社交平台發文稱，在大爺的攤位一眼看到了一個似貓非狐的「醜東西」，感覺醜萌精怪，「感覺弄丟了它會自己找回來」。她好奇地問大爺這是什麼動物？大爺說，這是他看到路過的小女孩包上掛的掛件，感覺很可愛，就雕了出來。

在北京什剎海邊默默地刻了十年木雕、無人問津的大爺，他雕刻的玲娜貝兒掛件，「抽象到迪士尼 認不出」，突然風靡全網，大爺說這是照著玲娜貝兒雕的，擁有西半球最強法務部的迪士尼都不敢起訴，因為起訴前，迪士尼得先承認，這個潦草的眯縫眼小妖怪，真的是那隻粉色的可愛小狐狸。

掌握地利優勢的北京潮人紛紛到什剎海排隊，和黃牛競爭搶購。1月底到北京旅遊的胡雨，專門安排半天到什剎海「蹲點」大爺出攤。胡雨搶購的那一天，大爺的木雕已經供不應求，漲價到一個40元。

胡雨在到什剎海之前也只是抱著獵奇的心態去看一看，當大爺在攤位前悠悠坐下，在簡陋的墊布上擺出那些「四不像」小掛件時，胡雨發現，很多人並不只是為了這個掛件而來。幾乎每個在攤前選購的人，都會先拿起一個木雕，猜測片刻後，向大爺求證，「大爺，這個是蛇嗎？」「這是龍。」「那這個呢，是牛嗎？」「這是羊。」在胡雨看來，整個購買過程裡，最有意思的部分不是挑選，而是「猜這個東西到底是什麼」。無論你多麼驚奇、如何反駁，大爺都淡淡地接受，然後說一句「但我雕的是xx」，頗具信念感。

報導指出，大爺每天乘坐公交車來什剎海出攤，從下公交起，就有好幾個排隊的年輕人簇擁著他，以求第一個買到抽象版「玲娜貝兒」。

大爺的抽象雕刻風格，也被網友稱為「後海畢加索」。社交媒體上甚至出現了四年前的顧客，現身認領自己超前的審美。

據報導，幾年前，大爺的攤位幾乎無人問津，颳著沙塵暴的北京街頭，他一個人在角落裡做木雕，面前擺的還是這些桃木掛件。博主的評論區幾乎成了老顧客們的認親會，需要仔細辨認一番才能認出來的小貓、小狗、小雞濟濟一堂。沒想到，小眾愛好者的大型團建招來了更多知音：「醜萌醜萌的，莫名其妙就很想買」「因為長得實在太詭異，所以買來送朋友了」，甚至有人買來鎮宅辟邪，「古有鍾馗鎮宅，今有醜木雕保平安」。

因為產能跟不上，大爺前段時間將「玲娜貝兒」的價格，從20元上調到了58元，依然一「貝」難求。在二手平台上，大爺木雕的價格甚至已經高達75元。

漲價200%也要買，年輕人捧紅「老北京玲娜貝兒」。（取材自新周刊）