河南「最豪老闆」 砸160萬發紅包給2000女員工 每人800元

三八婦女節前夕，河南省礦山起重機有限公司為近2000名女員工發放了總計160萬元的紅包。(視頻截圖)

三八婦女節前夕，河南省礦山起重機有限公司為近2000名女員工發放了總計160萬元的紅包，每人發放現金800元，同時為每位女員工配發一套新工裝；該公司負責人正是「全網最愛發錢老闆」崔培軍，此前年會曾現場發放6000萬元現金；有女員工表示，上個月年會發的幾千元現金都沒用完，現在又發了800元現金，實在是太驚喜了。

極目新聞報導，河南省礦山起重機有限公司年度三八婦女節慶祝大會上，近2000名女員工收到了一份極為「實際」的婦女節禮物。董事長崔培軍豪擲160萬元，每位女員工發800元現金紅包，並囑咐她們將錢留作「零用錢」，好好愛惜自己；大會現場也表彰了20名表現傑出的「三八紅旗手」，每人額外獲得2000元獎金。

該公司宣傳部門負責人馮先生表示，這是公司連續24年在婦女節為女員工發放福利，連續兩年為近2000名女員工發放160萬元紅包，每人發放現金800元，還為每位女員工準備了一套新工裝。「崔老闆說，公司就是全體女員工的娘家，委託公司高層現場發放福利，並安排相關負責人宣讀其寄語。」

一名在該公司工作已超過十年的孫姓女員工表示，公司每年均會派發獎金，而且金額有逐年增加的趨勢，她對公司的福利制度感到十分滿意。

據報導，這次派發紅包的舉動，最引人熱議的是董事長崔培軍的溫馨留言，他特別叮囑管理層，務必讓女員工們將這筆錢「自己裝兜裡」，「平時做為零花錢，好好愛自己，好好心疼一下自己」。據現場視頻，女員工們站成幾排，公司領導為她們發放800元現金，每個人臉上都洋溢著幸福的笑容，還高興地揮舞現金。

這番貼心的言論，使崔培軍在網路上廣受讚譽，不少網友稱讚其為「良心企業家」「最愛發錢老闆」。

據此前報導，該公司去年累計盈利2.7億元，這次年終獎發給員工1.8億元，再創新高，三分之二的利潤都將分給員工。年會現場發放6000萬元現金，供員工參與數錢環節。有人在10分鐘內數了9.1萬元，有員工表示數錢數到手軟。