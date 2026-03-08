中國多城取消「女神節」 婦女節正名掀話題 閱讀量破億

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
今年三八節，有網友表示被深圳的商場大屏「硬控」了。（抖音視頻截圖）

今天是「三八」國際婦女節，往年，中國多家電商平台和各地標語多使用「女神節」、「女王節」等詞舉辦活動或促銷，引發商業消費與女性價值認知爭議，有聲音呼籲取消「女神節」。今年有多地直接取消了「女神節」用語，商場也掀起一場「正名運動」，改回「婦女節」，微博話題「婦女節不需要花裡胡哨的替代」閱讀量破億，強調節日核心是「紀念抗爭而非收禮」，讓「婦女節」強勢回歸公共視野。

綜合媒體報導，婦女節起源於20世紀初女工爭取平等權利的抗爭，而近年中國多地出現的「女神節」、「女王節」等話術，被批評弱化了節日的歷史意義，且易將焦點轉向外貌讚美或消費符號。有不少網民呼籲取消「女神節」等被消費主義包裝的用詞，讓婦女節重新回歸歷史意義。

據瀟湘晨報報導，今年的婦女節，多地順應輿論意見，在宣傳語上取消了「女神節」，重新使用「婦女節」。陝西遊客肖（化姓）女士日前到長沙旅遊時，路過國金中心拍下婦女節文案並分享在社交平台，沒想到帖子爆了，文案上面寫的是：「祝所有女性婦女節快樂」、「祝女性喜悅沒有盡頭」等。肖女士說，「這幾年愈來愈多的宣傳語取消女神節，使用原婦女節，這樣宣傳很正確」。

此外，濟南、長沙等地商場在海報上用醒目刪除線畫去「女神節」、「女王節」，標註「把婦女節還給3月8日，因為『婦女』沒有平替」，並呼籲「小姐」、「名媛」等詞彙回歸本義。安徽、河南將「婦」字詮釋為「能推倒大山的女性」，「媽」代表「敢於馳騁奮戰的女性」；哈爾濱商場標語「婦，是能推倒大山的女性」；西安商場提出「會議室C位本該有女性的聲音」，深圳大悅城則宣言「中國女人不是天生要強，而是天生就很強」。

這種集體行動被多名遊客拍下後引爆社交平台，有網友感慨「看到『婦女節』三字，感受到久違的莊重感」。而這股「正名」潮也推動著年輕群體認知轉變。百度指數顯示，2026年30歲以下用戶搜索「婦女節」同比增加32%，反超「女神節」。

近日連鎖火鍋品牌蜀大俠一門店發布「鞋跟愈高，打折愈多」婦女節促銷活動就引來年輕消費者吐槽。據網民曬出的圖片，有蜀大俠門店推出了3·8女王月專屬福利，稱「女王進店踏上傲嬌高跟鞋，現場測量鞋跟8cm，並用大字號標明『58抵100元（人民幣，下同）』」，還推出對應女士鞋跟高度如6公分高就「68元抵100元」等活動，遭多名網民要求撤除。蜀大俠相關負責人表示，已要求涉事門店立即下架相關活動套餐並全面叫停。

今年三八節，有網友表示被深圳的商場大屏「硬控」了。（取材自南方+）

